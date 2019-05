Test karaktera: Što ste ugledali prvo - stablo, lava, gorilu, ribu

Testiranje percepcije uvijek je zanimljivo istraživačima, a za 'polaganje' ovog vizualnog testa važno je ono što prvo ugledate. Na slici možete vidjeti stablo, lava, gorilu ili ribu. Rezultat je kod svakoga drugačiji, a ono što prvo ugledate ovisit će o vašoj osobnosti.

Foto: The Minds Journal

Kaže se da dvije osobe nikada ne čitaju istu knjigu, što znači da svaka osoba drugačije vidi i analizira stvari s obzirom na svoje osobine i karakteristike. Ne proučavajte sliku pomno jer ne postoji ispravni i neispravni odgovor. Samo se usredotočite na ono što prvo vidite i pročitajte što to znači, piše The Minds Journal.

Stablo

Stablo je možda najistaknutije jer oblikuje sliku. Oni koji su prvo vidjeli stablo mogu se najbolje opisati kao ljudi koji rade po logici. Tražit će smisao u stvarima oko sebe i uvijek imati povjerenja u vlastiti mozak. Oni ne dopuštaju da im srce preuzme kontrolu. To je uistinu vrlo kvalitetna osobina za imati na radnom mjestu jer pomaže pri donošenju racionalnih odluka.

No isto tako može značiti da ste formirali barijeru za svoje emocije i da se više ne možete slobodno izražavati. Oslanjanje na logiku malo previše, može vas ograničiti zato što ne možete sanjati da postignete nešto što je izvan neposrednog konteksta. Naravno, to će vas navesti da ciljate samo na one stvari koje su vrlo jasno moguće, ali nikada na one koje se mogu postići samo s malo odvažnog i napornog rada.

Ali vi ne znate sve ovo jer ste previše uplašeni da biste riskirali. Spontanost jednostavno nije vaša šalica čaja. Iako ste odličan vođa i vaše mentorstvo je natjeralo mnoge ljude da ostvare svoje snove, ponekad osjećate nedostatak poučavanja u vašem životu.

Nemojte se bojati nepoznatog, nikada ne znate gdje bi ta zaključana vrata mogla voditi. Jedini način da to saznate je da iskoristite priliku. Čak i ako ne uspijete, zapamtite, uvijek se možete 'vratiti u igru'.

Gorila

Ako ste prvo ugledali gorilu, vjerojatno se borite s vlastitim samopoštovanjem. Vrlo ste teški prema samom sebi i postavljate si visoke standarde. To također dovodi do toga da radite non-stop, iako vam tijelo i um vrište za odmorom.

No dobra je stvar vaša znatiželja i stalna želja za učenjem. To je ono po čemu se razlikujete od drugih - razumijete stvari koje drugi jedva mogu shvatiti. Zbog toga ste sposobni učiti o stvarima za koje drugi jedva znaju da postoje. Vjerujete da učenje nikada ne prestaje i zadovoljstvo vam je znati sve više i više o nečemu. Ali pri tome se opasno ljuljate prema uobraženosti. Čak i ako znate više od drugih, nitko vas neće cijeniti ako ste hvalisavac.

Nitko ne voli ljudi koji se vole hvaliti i spuštati druge. Također mogli biste početi misliti da znate sve o svemu. Na taj način ćete okrenuti leđa svojoj najboljoj osobini - držanju uma otvorenim i učenju novih stvari i drugih perspektiva koje možda ne odgovaraju vašim vlastitim.

Lav

Lava obično primjećuju oni koji imaju duh vatrene slobode. To su ljudi koji funkcioniraju na osnovu svojih impulsa. Oni ne troše vrijeme na razmišljanje, nego djeluju isključivo instinktivno. uostalom, nisu li naši instinkti bili ti koji su omogućili opstanak kad smo bili lovci-sakupljači? Budući da žive izvan pravila i ograničenja, imaju tendenciju voditi život pun avantura, ali oni često zaboravljaju na druge.

Ponekad znaju teško povrijediti druge ljude, iako nisu imali namjeru. Oni nisu zli, ali zaboravljaju da njihova zabava može biti na štetu tuđe imovine, ili osjećaja. Oni ciljaju visoko i ambiciozni su, ali kako bi ih ostvarili, oni uče fokusirati svoju energiju i usmjeriti ju na produktivan način. Ali kad nešto zagrizu na pola, nikada to ne puštaju.

Nikada ne bi posustali pred izazovom, čak i ako se to dogodi po cijenu osobnog gubitka. Vrlo su bezobzirni, ali im ne smeta nazadovanje, dokle god rade sve kako oni žele. Oni trebaju naučiti povesti druge sa sobom i učiti od njih. To će im pomoći u postizanju onoga što žele po znatno nižoj cijeni.

Riba

Riba nije najočitija stvar na slici, kao ni ljudi koji su je primijetili. Oni se dobro uklapaju u 'pozadinu' života, ali istovremeno ostavljaju i neizbrisiv trag. Također se i dobro povezuju sa svima koje upoznaju. Dobri su prema svima i uključuju sve. Oni vole život i sve ono što predstavlja, a isto očekuju i od drugih.

Međutim, ovakav tip ljudi izrazito je rijedak. A ipak ti ljudi nikada ne odustaju jer istinski vjeruju u karmu. Oni crpe svoju energiju iz prirode i žive svoj život punim plućima, cijeneći svaki trenutak u kojem mogu osjetiti magiju.