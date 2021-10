Uglavnom su to ljubavne priče, inspirirane vezama, prijateljstvima i odnosima popularnih umjetnica kao što su Coco Chanel, Frida Kahlo te mnogi drugi.

My week with Marilyn (Moj tjedan s Marilyn)

Radnja se dešava u vrijeme kad Marilyn Monroe stiže u Englesku na snimanje filma 'The Prince And The Showgirl'. Na setu se zbliži s asistentom redatelja Colinom Clarkom (Eddie Redmayne) te oni postaju prijatelji. Clark nakon svega napiše knjigu 'Princ, Djevojka i ja'. U to vrijeme Marylin je bila u braku s Arthurom Millerom.

Coco before Chanel (Coco prije Chanel)

Film prikazuje život dizajnerice prije nego što je postala uspješna i poznata. Glumi je Audrey Tautou, a sama priča prati njenu burnu vezu s Étienne Balsan (Benoît Poelvoorde) i Arthurom Capelom (Alessandro Nivola).

Frida

Meksičku umjetnicu Fridu Kahlo glumi Salmu Hayek. Priča prati komplicirani i specifičan odnos nje i supruga Diega Rivere, kojeg glumi Alfred Molina.

Julie and Julia (Julie i Julia)

Priča prati život slavne francuske kuharice Julije Child i jedne Amerikanke koja želi skuhati sve njezine recepte. Realno je prikazan odnos nje i njezina supruga - Juliju glumi Meryl Streep, a suprug Eric je Stanley Tucci.

Hemingway and Gellhorn (Hemingway i Gellhorn)

Pisac Ernest Hemingway ženio se tri puta, a njegova treća supruga Martha Gellhorn bila je novinarka. Film prati ljubavnu priču ovog para, a glumci, Nicole Kidman i Clive Owen, zaradili su nominacije za brojne filmske nagrade.

The White Massai (Bijeli Massai)

Nina Hoss glumi Švicarku koja se zaljubljuje u Jacky Ido, Massai ratnika. Različite kulture i životi donose neobičnu priču o ljubavi i braku, a rezultat je romantičan film s naglaskom na ponos, ljubomoru i strast.