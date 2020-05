Idealno cvijeće za balkon ovisi o tome je li u hladu ili na suncu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Otkrila kako savršeno očistiti ploču za kuhanje - brzo i lako

Ako je vaš balkon na jugu, izaberite cvijeće koje voli sunčevu svjetlost, a ako je okrenut prema istoku ili zapadu, ono koje voli sjenu.

Ako na vašem balkonu uglavnom prevladava sunce, izaberite sljedeće biljke:

1. Petunija

Petunija je jedna od najpoznatijih vrsta cvijeća za uređenje balkona, a dolazi u mnogo oblika i boja cvjetova: bijeloj, žutoj, ružičastoj, ljubičastoj, plavoj i crvenoj, a može biti i dvobojna. Ako želite da petunije budu bogate cvjetovima, jednom tjedno ih zalijte tekućim gnojivom za petunije bogatim željezom. Također, treba im kidati cvjetove koji su se osušili jer im to povećava cvjetanje.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

2. Pelargonija

Pelargonija dolazi u bijeloj, žutoj, ružičastoj, crvenoj, ljubičastoj i narančastoj nijansi. Poznata je po svojoj otpornosti i nezahtjevnosti. Kako bi lijepo rasla, obvezno uklonite ocvale cvjetove i požutjele listove kako se ne bi razvile bolesti. Za rast joj treba sunčano područje koje je zaštićeno od izravnog popodnevnog sunca. Postoje puzavice i grmolike pelargonije. Puzavice imaju glatko lišće i rastu u obliku puzavice, a grmolike imaju baršunasto lišće i imaju grmolik rast do visine 90 centimetara.

3. Pustinjska ruža

Cvjeta u prepoznatljivoj žarkoružičastoj boji koja je u sredini cvijeta svjetlija. Biljku ne treba gnojiti niti joj davati prihranu, a ako se odlučite za to, neka to bude rijetko, i samo tijekom ljetnih mjeseci. Za cvjetanje joj treba velika količina prirodne svjetlosti, no tijekom ljetnih mjeseci mlade biljke je potrebno je skloniti s direktnog sunčeva svjetla kako ne bi došlo do oštećivanja biljke. Ona ne zahtijeva puno vode i zalijeva se samo kada je zemlja potpuno suha.

Foto: Dreamstime

4. Ivančica (margareta)

Ovo je višegodišnja je biljka s malim cvjetovima, bijelih latica sa žutim središtem, a rastu na vitkoj dugoj peteljci. Listovi su tamnozeleni, a gornji listovi su kraći i rastu uz peteljku. Ivančice cvatu od lipnja do rujna, a razmnožavaju se sjemenom u proljeće ili dijeljenjem u jesen i proljeće. Odgovara joj sunčano ili polusjenovito mjesto, a voli obična vrtna i redovito vlažna, ali i drenirana zemlja.

5. Verbena (sporiš)

Dolazi u crvenoj, ružičastoj te u plavoj, ljubičastoj, žutoj i bijeloj boji sa zelenim tvrđim listićima, koji mogu na dodir ruke ostaviti lagano peckanje. Postoji grmolika te puzava verbena. Ona naraste do 30 centimetara visine i sadi se u razmaku od 20 do 25 centimetara. No, radi se jednogodišnjoj biljci, pa je svake godine morate ponovo posaditi. Verbena je savršeno cvijeće za balkon, ali može se uzgajati i u vrtu, i nije prezahtjevna za održavanje. Voli sunčana i topla mjesta, rahlo tlo i umjereno zalijevanje.

Foto: Dreamstime

6. Vinka

Ovo cvijeće dolazi u više boja, a možete ga saditi u teglice ili u zemlju. Vinkin plus je to što ne trebate biti veliki stručnjak za biljke da biste se brinuli o njoj. Prednost vinke su povoljne sadnice koje možete kupiti već za pet do šest kuna. Jednom kada je donesete u svoj dom, presadite je u veću teglu da ima prostora za rast. Zalijevanje neka bude redovito, ali pazite da ne pretjerate. Obavezno prije zalijevanja provjerite je li zemlja suha.

7. Bakopa

Cvjetovi bakope mogu biti jednobojni ili višebojni, a najčešće su bijeli, ljubičasti, žuti i ružičasti. Lijepa je i u kombinaciji s drugim cvijećem kao što su verbena, surfinija, grmolika pelargonija i slično. Bakopa cvjeta od lipnja do listopada, a najbolje raste na suncu ili u polusjeni uz redovito zalijevanje s vodom koja je odstajala, ne smije biti hladna. Voli jutarnje sunce i popodnevnu sjena jer tada cijelo ljeto neumorno cvate. Odgovara joj plodna i kontinuirano vlažna zemlja, a osjetljiva je na sušu i mraz. Valja ju gnojiti svakih 14 dana tekućim gnojivom za cvjetnice.

Foto: Dreamstime

Ako na vašem balkonu prevladava sjena, izaberite sljedeće biljke:

1. Fuksija

Fuksija je, uz pelargoniju i petuniju, najčešća biljka na balkonima. Nju svakih 14 dana treba gnojiti. Cvjetovi fuksije su vrlo nježni i osjetljivi, pa zato biljku u cvatu nije dobro okretati i pomicati. Fuksija se uzgaja kao lončanica, a ljeti se iznosi u vrt, na balkon ili terasu, gdje zaštićena od jakoga popodnevnog sunca. Za dobar rast i cvatnju traži dosta vode i redovito gnojenje, a cvate cijelo ljeto.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

2. Vodenika

Ima bogato razgranatu mesnatu stabljiku i dugoljaste listove. Postoji mnogo hibrida, ali svi imaju sukulentne stabljike i plosnate cvjetove s po pet latica koji mogu biti bijele, roze, narančaste, crvene, ljubičaste ili prošarane boje. Tijekom intenzivnog rasta (od svibnja do rujna) svakih petnaest dana joj dajte tekuće gnojivo za cvjetnice.

3. Lobelija

Lobelija je jednogodišnja cvatuća biljka grmolikog ili visećeg rasta, sitnih cvjetova i listova. Cvjetići dolaze u nijansama od indigoplave, ljubičaste do bijele boje. Lobelija dobro raste na sunčanom položaju samo uz obilno zalijevanje, a inače bolje uspijeva u polusjeni.

Foto: Dreamstime

4. Bršljan

Cvjetovi su mu blijedozelene boje, a plod su tamnoplave bobice promjera šest do osam centimetara. Bršljan može doživjeti i do nekoliko stotina godina starosti. U prošlim je vremenima bršljan bio simbolom plodnosti i besmrtnosti. Razlog tome je činjenica što je iznimno otporan i ostaje zelen tijekom cijele godine.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

5. Begonija

Razlikujemo lisnate begonije, koje se uzgajaju zbog lijepog dekorativnog lišća, i cvjetne begonije. Sve begonije imaju osjetljive, vodenaste listove. One traže obilno zalijevanje, no bez prskanje lišća, a ni vlažan im zrak ne godi. Potrebno ju je redovito gnojiti, a između dva zalijevanja preporučuje se pustiti supstrat da se lagano osuši.

Foto: Dreamstime

