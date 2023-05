Ideje kako razveseliti majku na ovaj dan - učinite ga posebnim, neka se osjeća kao kraljica

Majka, kaže stara izreka, može zauzeti mjesta svih drugih, no njezino mjesto ne može zauzeti baš nitko. Ova i slične mudrosti kojih se prigodno prisjetiti na Majčin dan podsjećaju na nezamjenjivu ulogu majki u životima i odrastanju djece.

Želite li majci pokazati koliko vam je posebna, budite kreativni te je zajedničkim snagama iznenadite najljepšim danom u godini. Zaposlene majke će možda ponajviše cijeniti dan oslobođen od kućanskih obveza, dan u kojem će se osjećati pomalo kao kraljice.

Pobrinite se za neodgodive kućne poslove poput pranja posuđa, čišćenja ili glačanja, a njoj dopustite da uživa u opuštanju. Najljepše nedjeljno iznenađenje bit će isplanirani doručak, koji će dijete veselo donijeti majci u krevet. Upotpunite pladanj njezinim omiljenim cvijećem i originalnom čestitkom s posebnom porukom svakog ukućana.

Čestitku mogu ukrasiti i mlađa djeca, koja će na nju utisnuti otiske svojih dlanova u šarenim bojama. Čak i unaprijed osmišljen piknik ili jednodnevni izlet u prirodu izmamit će širok osmijeh na lice svima najdraže ukućanke. Želite li je posebno obradovati, darujte joj fotoknjigu uspomena.

Svaka majka voli imati podsjetnik na odrastanje svoje djece, a pobrinete li se da taj dar ne bude običan album fotografija nego unikatna uspomena namijenjena jedino i isključivo njoj, učinit ćete je najsretnijom majkom na svijetu.

Srce čuva najdraža lica

Majka će biti sretna darujete li joj mali medaljon u obliku srca. Otvori li ga, unutra će pronaći svoja najdraža lica (djecu i supruga). Na taj će ih način uvijek moći nositi uz sebe.

Na mali papir stane puno ljubavi

Jedan od najdražih darova svakoj majci jednostavna je čestitka iz koje će saznati koliko vam je važna i koliko je volite. Sve je još i ljepše ako ste je, s ljubavlju i pažnjom, izradili sami.

Posebna večera

Ručak ili večera koju su (u suradnji s tatom) za nju pripremila djeca majci će biti veliko veselje. Buket cvijeća, ukrašen stol i hrana pripremljena s ljubavlju njoj će biti idealan završetak posebnog dana. No nemojte joj prepustiti pranje suđa nakon jela.

Mama, opusti se, zaslužila si

Majka (i supruga) uživat će priredite li joj večer opuštanja. Napunite kadu pjenušavom kupkom i okružite je svijećama, a za ugođaj pronađite glazbu u kojoj najviše uživa. Kućni spa ambijent omogućit će joj da napuni baterije za novi radni tjedan.

Kako je sve počelo?

Često se majkama poklanja cvijeće, a sve je počelo s bijelim karanfilima koji simboliziraju mir i čistoću. Naime, Anne Marie Jervis je 1907. godine pisala brojnim političarima, svećenicima i ženskim udrugama kako bi upozorila na potrebu Majčina dana.

Dvije godine kasnije Majčin dan slavio se u čak 45 saveznih država SAD-a. Na misi u znak sjećanja na majku je nekoliko godina nakon njezine smrti u crkvi ženama dijelila bijeli karanfil. To je bio i omiljeni cvijet njezine majke. Tako se početkom 20. stoljeća, karanfil poklanjao na taj dan.

No sad se majkama poklanja razno cvijeće. Najčešće su to tulipani, u svim bojama. Lijepi su i ljiljani, koje majke obožavaju dobiti. Siguran odabir su i pastelne ruže, a i s klasikom poput orhideje ne možete pogriješiti. Važno je da je to iskreni dar od srca.

