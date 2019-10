Identične blizanke pomagale su identičnim blizankama da rode

Ovako nešto može se pripisati samo slučajnosti: Identične blizanke Tori Howard i Tara Drinkard (26), koje rade kao primalja i sestra na odjelu za intenzivnu njegu novorođenčadi u Medicinskom centru u Piedmontu, u američkoj državi Georgia, sudjelovale su 25. rujna u porodu identičnih blizanki Emme i Addison Williams. Po prvi puta našle su se zajedno u rađaoni i pomagale kod poroda baš - identičnih blizanki.

Mladi roditelji bili su oduševljeni dok su gledali kako blizanke pomažu pri porodu njihovih djevojčica.

- Sve je bilo u redu, jer je Tara vodila računa o mojoj supruzi tijekom poroda, dok je Tori preuzela brigu o djevojčicama u odjelu za nedonoščad, ispričao je novopečeni tata Brannan Williams za Good morning America, a prenosi Daily Mail.

Tara i Tori, koje su dobar dio života provele zajedno, kao i mnoge smjene u bolnici, bile su predane profesionalke, pa isprva nisu ni primijetile koliko je situacija kad su preuzele rađaonu bila bizarna.

Foto: Instagram/Piedmont Athens Regional Medical Center - Bila sam uzbuđena zato što idem u rađaonu sa sestrom, ali nije mi odmah palo na pamet da smo mi blizanke, kao i one, kaže Tori. Kako je tori sestra na odjelu za intenzivnu njegu, ona i netko od njenih kolega uvijek su spremni za slučaj da se porod zakomplicira. Kad su ona i Tara u istoj smjeni, velike su šanse da se nađu zajedno u rađaoni te da zajedno sudjeluju u porodu. No, začudo, to se još nije dogodilo, sve do 25. rujna.

A šanse da će njih dvije zajedno sudjelovati u porodu identičnih blizanki još su manje, jer je samo u jednom slučaju, na njih 250, riječ o paru identičnih blizanaca. Dakle, čak i da rade u istoj smjeni pet dana u tjednu, šanse da će zajedno sudjelovati u porodu identičnih blizanki bile bi vrlo niske.

Foto: Instagram/Piedmont Athens Regional Medical Center No, 25. rujna baš sve se poklopilo. Dvije sestre kažu kako nisu imale pojma da će se zajedno naći u rađaonici sve do nekoliko minuta prije poroda. Kao što je često slučaj s blizancima, Rebecca Williams ušla je u rađaonicu nakon 32 tjedna i šest dana trudnoće. Addison je rođena u 12:45, a Emma minutu kasnije.

Zanimljivo je da su i Tori i Tara rođene u istoj bolnici 26 godina ranije, s tim da je Tori minutu starija.

Nakon što su djevojčice rođene, Tara je ostala s majkom, da pripazi na nju, dok je Tori preuzela djevojčice na odjelu intenzivne njege. Tek kad su svi bili zbrinuti i dobro, spojili su roditelje i djevojčice, pa su Rebecca i Brannan imali priliku i porazgovarati s djevojkama o tome kako im je bilo odrastati zajedno kad su bile malene.

- Ja se nisam voljela igrati s lutkicama ni sa kim drugim osim sa sestrom, a sad to radimo i u stvarnom životu - kazala je Tori.

Djevojčice su nekoliko dana nakon što su završile na intenzivnoj trebale biti puštene kući.

