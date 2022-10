Igrajte se uz 24sata i osvojite fenomenalni Citroën C3 Aircross

U petak, 7. listopada, krećemo s novom nagradnom igrom u kojoj možete osvojiti novi fenomenalni Citroën C3 Aircross.

Citroën C3 Aircross je svestrano vozilo zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i prostranoj unutrašnjosti pa je stoga idealno za aktivne ljude koji su uvijek u potrazi za vozilom s većom razinom udobnosti i prilagodljivosti, a koje istodobno ima dobru upravljivost i okretnost u svakodnevnim vožnjama. Naglasak stavlja na robusnost koja dodatno ističe njegovu modernost, dok istovremeno pruža veliku razinu udobnosti, opuštenosti i svestranosti upotrebe.

C3 Aircross naglašava svoj status SUV vozila tako što nudi veliki obujam unutrašnjeg prostora vozila i dominantan položaj na cesti koji ostavlja snažan dojam zahvaljujući povišenom podvozju i velikim kotačima. Od petka, 7. listopada 2022. do utorka, 18. listopada 2022. svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon.

Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 12 dana sakupiti ukupno 10 kupona, a objavljeni će biti i po jedan joker kupon, u ponedjeljak, 17. i u utorak, 18. listopada, koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji - kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 700, 10002 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - "Skupi kupone i vozi Citroen C3 Aircross".

Ni jedna pristigla kuverta koja u sebi sadrži 10 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 8 različitih kupona i minimalno 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćena i neće sudjelovati u nagradnoj igri.

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima pristigle na gore navedenu adresu do utorka, 11. studenog 2022., nakon 10 sati. Isti dan nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Skupi kupone i vozi Citroen C3 Aircross’’ koja se održava od 7. listopada do 18. listopada 2022. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršiti će se tijekom perioda od 7. listopada 2022. do 1. prosinca 2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite odjel marketinga slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti trgovačko društvo 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1,10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.

