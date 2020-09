Igrajte se: Za dinamičan prostor jedan zid stana obojite spužvom

Nejednaka boja upravo je rezultat tehnike bojenja spužvom koja je vrlo jednostavna, no zidu daje efektnost kakvu ne možete postići valjkom. Savjete nam je dala dizajnerica interijera Katarina Hrupački Nikšić

<p>Vrijeme u kojem živimo nerijetko diktira dinamičan stil uređenja, stoga ni zidovi ne ostaju usamljeni, govori nam Katarina Hrupački Nikšić, 3D specijalistica i dizajnerica interijera, te vlasnica Karini-studija za dizajn interijera.</p><p>Većini klijenata koji se odluče za bojenje zidova nekom od posebnih tehnika, kaže, dosadili su bijeli zidovi i “zatvoreni” prostori.</p><p>- Boje koje je najbolje koristiti za tehniku bojanja spužvom ovise o podlozi koju želite bojati, i izgledu koji želite postići. Najjednostavniji način je bojanje zida bojom na bazi vode, na koji potom radite dekor isključivo prirodnom morskom spužvom i bojom na bazi vode. Zid možete pripremiti i uljanom bojom na koju potom radite dekor prirodnom spužvom bojom na bazi vode - objašnjava nam dizajnerica i dodaje da u vizualizaciji prostora s novim bojama može pomoći i <a href="http://www.karini-studio.com/site/index.php">3D vizualizacija</a>.</p><h2>Nebrojene mogućnosti</h2><p>Mogućnosti s ovom jednostavnom tehnikom su mnogobrojne, a jedna od njih je i postupno prelaženje iz svijetlile u tamniju nijansu, te dodavanje patine.</p><p>- Podloga isto tako može biti tamnija ili svjetlija od završnog sloja - napominje Katarina. Uz neizostavnu spužva tehniku koriste se još i druge tehnike dekoriranja zidova - špahtlom, kistom, krpom, te valjkom i gleterom s kojim s mogu “izvući” reljefi na zidu.</p><p>- Odabir zida koji naglašavamo je u pravilu nasuprotan izvoru svjetlosti. Ako postoji indirektna rasvjeta prilagođavamo odabir zida igri svjetlosti koju ta rasvjeta postiže. No za svaki zid je potrebna priprema jer svaka tehnika zahtjeva posebnu pripremu - ravnanje zida, premaz osnovnom bojom, emulzijom. Završni sloj može biti vosak ili glancanje - savjetuje Katarina Hrupački Nikšić i dodaje da se ova vrsta bojenja uvijek radi kao detalj koji je usklađen sa stilom ostalog prostora.</p><p>Tehnika spužvom može se nanositi u svim prostorijama, samo je bitan odabir materijala. Ako su u pitanju hodnici, kupaone i kuhinje preporuka je stavljati perive boje zbog održavanja i otpornosti zidova.</p><p>- Također se mogu obojiti i vrata i podovi i elementi iako su podovi dosta nezahvalni zbog mehaničkog oštećenja, a boje, osim epoksilne (na bazi smole) nisu pokazale uspjeh. Nije preporučljivo stavljati niti na stolariju zbog vremenskih uvjeta - kaže Katarina.</p><h2>Ombre ili cvijeće, dnevni boravak ili kupaonica...</h2><p>Ombre tehnika spužvom pruža mogućnosti nijansiranja zida - od svjetlije do tamnije nijanse. Tehnika bojenja spužvom nije zahtjevna, a greške se lako popravljaju. S njom se otvaraju i mogućnosti izražavanja slikarskog talenta - spužvom možete nacrtati i biljke ili cvijeće, nanositi tamnije ili svijetlile boje u odnosu na podlogu, ali i “natapkati” zid vodootpornom bojom u - kupaonici.</p><h2>Uklapa li se tehnika spužvom u sve interijere?</h2><p>S obzirom da su načini limitiran alatom (spužva) kojim radimo to na kraju potpuno ovisi koje se boje odaberu u samom procesu u odnosu na ambijent.</p><h2>Koje su dekorativne tehnike još tražene?</h2><p>Kod nas su dekorativne tehnike poprilčno zanemarene. Ima ih mnogo, i praktički svaki proizvođač ima bar desetak tehnika iako je većina preslika drugih. U tome odavno prednjace Talijani koji imaju veliki izbor. Jedne od najčešćih su JUB marmorin, JUB desert, JUB beton look i JUB delight jer su cijenom vrlo prihvatljive.Tehnike kistom su jako rijetke i nisu baš slične tehnici bojanja spužvom ali i njih ima nekolicina i jedna od njih koju preporučam je MAXIDECOR Sahara-Efekt "Pustinjska oluja", objašnjava Katarina. <br/> Dekorativne tehnike mogu biti i perive ovisno o tomu za koju tehniku i način rada se odlučite.</p><h2>Uz 3D vizualizaciju lakše se odlučiti</h2><p>Kako greške ne dolaze u obzir, a samim tim i financijski okvir je usko povezan, prije same odluke ukrašavanja i biranja tehnike za zid klijentima nudimo mogućnost izrade 3D vizuala koji uz određeni stil, uključuje kako zidne tako i podne obloge ili danas prijeko potrebno otvaranje prostora, tzv. open space. Na taj način štedi se i vrijeme i novac.</p><p>3D vizual izrađuje se do maksimalno tri izmjene prostora ako je to potrebno kako bi klijent bio siguran, a i imao veću mogućnost sagledanja svog prostora. Sigurno ste se i sami našli u situaciji kada poželite promjeniti izgled prostora kako bi ga učinili ugodnijim za boravak, često ispijajući kavu zamišljamo kako bi spužva tehnika koju smo vidjeli na Pinterestu idealno se uklopila u vaš prostor, na vaš zid.</p><p>Istina, ponekad pogodimo, ovisno o tomu jesmo li vizualni tip ili ne, no nerijetko nam se javljaju klijenti koji dođu pred isti taj zid očajni jer već peti put koriste ili drugu boju ili drugu tehniku. S 3D vizaulizacijom će vam zasigurno biti lakše odlučiti se za neku od navedenih tehnika, zaključuje dizajnerica.</p>