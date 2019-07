Igranjem Fortnitea prikupio je novac za očevo liječenje raka

U tvitu je napisao: 'Live sam i prikupljam sredstva za svog tatu. Zahvalan sam svim donatorima #zdstrong'.

IM LIVE AND FUNDRAISING FOR MY DAD. ALL DONOS ARE VERY MUCH APPRECIATED #zdstrong https://t.co/6QYTqdr8rG

Njegov otac se prvi pojavio na streamu kako bi objasnio situaciju. Dijagnosticiran mu je rak rektuma 14. rujna 2018. godine. Od tad mu život nije bio nimalo lagan.

- Jako je teško. Ponekad je toliko teško da ne mogu hodati. Ponekad danima moram ležati u krevetu. Ne mogu se pomaknuti. Ali moram se boriti - rekao je dječakov otac u prijenosu uživo.

Nakon toga je preuzeo njegov sin i radio ono što mu najbolje ide. Njegov cilj je bio prikupiti oko 25.200 kuna za liječenje svog oca, a da bi prikupio toliki novac odlučio je provesti puno sati ispred ekrana. Trebalo mu je tri dana da prikupi 30 posto željene svote.

Iako nije imao veliku publiku, dječak je tijekom tog razdoblja uspio snimati više od 20 sati i prikupiti gotovo 7500 tisuća kuna potrebnih za liječenje raka njegova oca.

CoL MackWood je bio prvi profesionalni igrač koji je donirao i proširio riječ. Oko četvrtog dana, ljudi su počeli bombardirati dječaka pitanjima o ocu i donirati što je dovelo do toga da je dječak prikupio ostatak iznosa za oko sat vremena.

Nakon toga je dječak podijelio novu dirljivu objavu na Twitteru.

- OMG svi! Ne mogu se riječima zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovom prijenosu. Nemam riječi. Promijenili ste moj i život mog oca zauvijek i pamtit ćemo ovo do kraja života. Hvala 1/2 - napisao je.

OMG EVERYONE! I can't even thank anyone from this stream with words. I'm truly speechless. You guys changed my and my dad's life forever and me and my dad will remember this my whole life. Thanks to 1/2