Igricu Candy Crush Saga najviše igraju žene, a neki igrači bi znali potrošiti 2000 eura na kupnje

Candy Crush Saga pojavila se na Facebooku u travnju 2012. godine te je u kratkom roku srušila sve rekorde. Malo tko je mislio da će ta videoigra, koja je osmišljena za Facebook, postići kultni status. Igra je "eksplodirala" na društvenim mrežama i brzo postala najigranija igra na spomenutoj stranici. Okuplja oko 270 milijuna igrača svakog mjeseca. Devet milijuna njih provodi najmanje tri sata igrajući je svaki dan. Kako pokazuju podaci najviše je igraju žene. Ova besplatna igra na današnji je dan 2012. godine dobila i mobilnu aplikaciju. Samo razbijanje slatkiša nije poanta igre jer, kako u njoj imate samo pet života, koji se pune svakih pola sata, ponuđeno je i mnogo bonus sadržaja koji se plaćaju.

Foto: Mihaela Erceg

Neki korisnici u jednom bi danu trošili više od 2000 eura na kupnje u igri. Zbog toga i ne čudi da igra svake godine ostvari milijunske prihode. Candy Crush Saga zapravo je prva mobilna igra koja je zaradila više od milijarde dolara. Kompanija je u 2013. godini ostvarila dobit prije oporezivanja od 714,3 milijuna dolara. Prvotna verzija imala je tek 50 razina, a danas igrači mogu iskušati više od 10.000 razina. Neki su ljudi toliko ovisni o ovoj igri da mijenjaju postavke datuma i vremena na telefonima kako bi dobili živote prije vremena da bi mogli završiti razinu. Velika Britanija čak je otvorila rehabilitacijski centar za ovisnike o njoj.

Novinarka obišla svijet za 72 dana

Novinarka New York Worlda Nellie Bly 14. studenog 1889. počinje uspješan pokušaj putovanja oko svijeta u manje od 80 dana. U samo 72 dana obišla je svijet i time srušila rekord literarnog junaka Phileasa Fogga iz poznatog romana Julesa Vernea "Put oko svijeta za 80 dana". Usprkos komentarima da žene ne bi smjele putovati same, ali i da ne mogu putovati same zbog velike prtljage i mnogih kofera koje bi nosile, Nellie je naručila haljinu kod krojača i ostatak stvari spakirala u jednu putnu torbu te brodom Augusta Victoria krenula put Velike Britanije, a njene novine svakodnevno su objavljivale njene avanture, nakon njenih telegrama ili putem dopisnika u gradovima koji su joj bili na putu.

Foto: Javno vlasništvo

Zrakoplov poletio s palube broda

Prvi put u povijesti zrakoplovstva kapetan Eugene Elay 14. studenog 1910. poletio je s palube broda Birmingham, usidrenog u američkoj luci Hampton Road. Zrakoplov se odmah nagnuo prema dolje nakon zaleta na pisti dugoj 25 metara, a kotači zrakoplova uronili su u vodu prije nego što su se uzdignuli, pa je pilot odmah sletio na plažu umjesto da kruži oko luke i sleti u Norfolk Navy Yard, kao što je planirano.

Foto: Javno vlasništvo

