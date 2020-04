Ikona sjaja i kiča: Nitko ne nosi nakit kao što to radi Rihanna

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Slavne žene vole nositi "raspar" štikle za što zabavniji styling

Bez obzira kojeg stila bila njezina kreacija za crveni tepih, velika je vjerojatnost da će dio outfita biti neki značajni ukras, kao nakit ili dio odjevnog predmeta. Rihanna nakit nosi na poseban način, s velikom sigurnošću i stavom.

Foto: KGC-03/PA Images/PIXSELL

Područje njezinog stilskog interesa su kreacije u kojima se ne zna gdje prestaje nakit, a počinje haljina. Ljubiteljica parade i kiča majstorski nosi sve te kreacije koje izazivaju pažnju gdje god se pojavi.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Njezin eklektičan stil uključuje kombinacije tekstura kao što je čipka, u formuli s raznim kristalima. Kad Rihanna želi nešto bez boje, ona bira sive tonove ili čisto bijelu, no u tom slučaju kroj mora biti efektan i raskošan, a naušnice velikim dimenzija.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Često kombinira naušnice i prstenje u kompletu, naročito kad se radi o crvenom tepihu i glamuroznim prigodama. Rihannin nakit nerijetko prati boju haljine, što pojačava dojam sklada, iako je njezin outfit izuzetno izražajan.

Foto: Gary Mitchell/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Ako ne nosi brdo nakita, Rihanna bira teksturu koja podsjeća na zlato, u ovom slučaju radi se o strukiranoj kreaciji koja podsjeća na skulpturu. U kombinaciji su naušnice i veliko statement prstenje koje koloristički prati styling.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL Ljubiteljica metalik nijansi pokriva sve boje - u varijanti tamno ljubičaste Rihanna kombinira dijamante cvjetnog dizajna. Raskoš je očita ne samo na ogromnim volanima, već i naušnicama dostojnima svakog crvenog tepiha.

Foto: ESPB/Press Association/PIXSELL

Odjenula je Rihanna i nakit od glave do pete, za Met Gala zabavu i otvorenje izložbe "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination". Pjevačica je pratila temu i odlučila zabljesnuti kao ikona nebeskog glamura.

Foto: TK/Press Association/PIXSELL

Čak i kad nosi lepršave kreacije inspirirane stilom pidžame, Rihanna bira blistavi nakit, a uzor joj je Madonna i njezina Like a Virgin faza.

