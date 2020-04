Slavne žene vole nositi 'raspar' štikle za što zabavniji styling

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Mikro trend za doma: Haljine udobne poput spavaćice

Od Celine Dion do Selene Gomez, niz slavnih dama bira maštoviti par cipela za svoje svečane i dnevne outfite. Među njima je i Sarah Jessica Parker, koja i u vlastitoj SJP kolekciji cipela ima rozo-žuti par štikli. Obično se dizajn ističe različitim nijansama, no kalup je identičan, a ponekad je različita i potpetica. No, stabilnost i centriranost obje cipele mora biti u skladu.

Celine Dion bira žutu i crnu, u kombinaciji sa sličnim kostimom. Pjevačica inače ima autentičan modni stil te se nerijetko odijeva u dizajnerske kombinacije od glave do pete.

I slavna glumica Nicole Kidman birala je nejednaki par. No, ona je to učinila u glamuroznom stilu.

Njezina je kombinacija bila u znaku satenske kreacije i kristala, koji su različito smješteni na štiklama bazično rozog tona. Cipele potpisuje brend Calvin Klein.

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Raskošna Sarah Jessica Parker nosila je na Ballet u New Yorku cipele iz vlastite SJP kolekcije (i haljinu Zaca Posena).

Foto: SJP collection

Model je u prodaji na njezinom web shopu po cijeni od 385 dolara.

I Amy Adams voli kristale i Calvin Klein sandale, no bira drugu kombinaciju boja. Ovaj model neko je vrijeme bio super popularan među slavnim damama koje žele malo razigrati styling.

Amal Clooney njeguje klasičan stil poslovne žene, no nije mogla odoljeti ovom fora trendu te je izabrala snažne tonove za svoj dnevni outfit.

Selena Gomez voli sandale s trakicama, različitih potpetica koje nosi uz minimalističke, negliže haljine.

Dakota Fanning kombinirala je neutralne tonove - lepršavu haljinu puderaste nijanse i crno-bijele cipele.

Naravno da je ekscentrična glumica Helena Boham Carter isprobala ovaj simpatičan trend, kod nje se radi o satenskim salonkama retro dizajna.

