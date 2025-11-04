Ikonična Versace haljina ponovno u središtu pažnje

Dugogodišnja muza modne kuće Versace zasjala je u jednoj od najpoznatijih kreacija Donatelle Versace, oživjevši legendarni dizajn koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti mode.

Amber je na pozornici uručila Donatelli nagradu Positive Change Award, priznanje za njezin doprinos održivosti i promicanju pozitivnih vrijednosti u modnoj industriji. Njezin povratak u kultnu Versace haljinu bio je emotivna i simbolična gest, spoj tradicije, luksuza i snažne modne poruke.

Na Instagramu je magazin Vogue podijelio trenutak koji je oduševio ljubitelje mode diljem svijeta uz opis: “A moment for the dress! @AmberValletta—a longtime @Versace muse—revived one of @donatella_versace’s most iconic designs ever to present her with the Positive Change Award at the #CFDAAwards.”

Haljina, koja savršeno spaja senzualnost i prepoznatljivu Versace estetiku, još jednom je potvrdila zašto je talijanska kuća sinonim za bezvremenski glamur i zašto su Amber Valletta i Donatella Versace modni duo koji nikad ne razočara.