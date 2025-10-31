ANKETA Je li ova haljina Sydney Sweeney primjerena ili ne?

Poznata glumica Sydney Sweeney nedavno je izazvala pozornost pojavivši se na crvenom tepihu povodom 'Variety Power of Women' eventa, na kojem se pojavila odjevena u srebrnu haljinu s prozirnim korzetom. Samouvjerena glumica primila je pohvale obožavatelja za svoj izgled, no i mnogobrojne kritike onih koji smataju da je više toga trebala ostaviti mašti.

Foto: Mario Anzuoni

Njen modni izbor oštro je komentirala i voditeljica Megyn Kelly naglasivši kako mlada glumica ima impresivne grudi, no svoj seksepil umanjuje pretjeranim otkrivanjem. Također, priznala je kako se boji da se Sweeney možda obratila krivoj osobi za modni savjet smatrajući kako će dobiti dobru preporuku.

Foto: Mario Anzuoni

Uz voditeljicu, outfit glumice negativno su komentirali i hejteri ističući kako je odabirom prozirne haljine ispala licemjerna budući da je ranije poslala poruku kako želi biti shvaćena ozbiljno. Unatoč tome, mnoge kolegice i obožavatelji stali su u obranu Sydney Sweeney, a najviše se istaknula Sharon Stone rekavši kako je u redu iskoristit ono što ti je priroda dala.