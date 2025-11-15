Bavi se animiranim filmom, ilustrira slikovnice te dizajnira naslovnice za knjige, a na svojem Instagram profilu objavila je niz ilustracija posvećenih svojem rodnom gradu
RAD VRIJEDAN PAŽNJE PLUS+
Ilustratorica Nikolina: Mojim suvenirima i turisti 'grle' Zagreb
Čitanje članka: 6 min
Nikolina Žabčić (Zagreb, 1993.) mlada je ilustratorica koja iza sebe ima već čitav niz uspješnih projekata. Na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti 2022. godine diplomirala je na Odsjeku za animirani film i nove medije, a tijekom studija osvojila je čak pet rektorovih nagrada. Aktivna je članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika i do sada je održala niz samostalnih izložbi u Zagrebu, Splitu i Ljubljani te sudjelovala na brojnim grupnim izlaganjima.
