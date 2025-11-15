Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RAD VRIJEDAN PAŽNJE PLUS+

Ilustratorica Nikolina: Mojim suvenirima i turisti 'grle' Zagreb

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 6 min
Ilustratorica Nikolina: Mojim suvenirima i turisti 'grle' Zagreb
Foto: PIXSELL/

Bavi se animiranim filmom, ilustrira slikovnice te dizajnira naslovnice za knjige, a na svojem Instagram profilu objavila je niz ilustracija posvećenih svojem rodnom gradu

Nikolina Žabčić (Zagreb, 1993.) mlada je ilustratorica koja iza sebe ima već čitav niz uspješnih projekata. Na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti 2022. godine diplomirala je na Odsjeku za animirani film i nove medije, a tijekom studija osvojila je čak pet rektorovih nagrada. Aktivna je članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika i do sada je održala niz samostalnih izložbi u Zagrebu, Splitu i Ljubljani te sudjelovala na brojnim grupnim izlaganjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najopasniji znakovi Zodijaka: Manipuliraju i agresivni su
PAZITE IH SE!

Najopasniji znakovi Zodijaka: Manipuliraju i agresivni su

Bilo da je u pitanju toksično ponašanje, ovisnost o kontroli ili dar za stvaranje problema, neki znakovi su jednostavno opasnost za okolinu, tvrde astrolozi
Koje je značenje kućnog broja: Izračunajte svoj i otkrijte što vam dobro i loše donosi u životu
PREMA NUMEROLOGIJI

Koje je značenje kućnog broja: Izračunajte svoj i otkrijte što vam dobro i loše donosi u životu

Utjecaj brojeva na sreću izučavali su stari Egipćani, Kinezi, Grci i Indijci. Time se bavi i feng shui, a navodno kućni broj ima velik utjecaj na život ukućana...
11 laži koje većina muškaraca govori ženi s kojom su u vezi
ŽELE IZBJEĆI RASPRAVE

11 laži koje većina muškaraca govori ženi s kojom su u vezi

Ponekad su to male i nevine laži koje muškarci izgovaraju jer ne žele povrijediti voljenu ženu, a nekad su to laži koje skrivaju ozbiljne probleme u vezi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025