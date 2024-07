Ima 100 godina i još uvijek ne planira u mirovinu: 'Tajna moje dugovječnosti je u prehrani'

Sa svojih 100 godina, Miriam Todd radi više sati nego mnogi ljudi koji su puno mlađi od nje. U svom je uredu u obiteljskoj trgovini s namještajem šest dana u tjednu, ukupno barem 50 sati.

Njezin posao uključuje vođenje knjigovodstva, pomaganje kupcima i brigu o tome da poslovanje teče glatko kao bi posao koji su njezini roditelji osnovali 1929. godine u Stratfordu, New Jersey, opstao za buduće generacije.

- Uživam u tome što radim, pa mi to nije kao posao. Nije za svakoga, no meni odgovara. Moja majka je bila ista takva te je ovdje i umrla, u uredu, na poslu, imala je više od 80 godina. Rekla sam si, ako je to Božja volja, neka tako bude - izjavila je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Samobor: Dani kruha | Video: 24sata Video

Rođena 11. lipnja 1924., Todd kaže da nema planova za mirovinu. Trgovinu namještaja vodi sa svojim sinom i unucima.

U 'Nehlig’s Furniture', koju su osnovali njezini roditelji Philip i Ethyl Nehlig, radila je par godina tijekom 1940-ih, no onda se udala te bila kućanica sve do 1975. godine. Tada se vratila na posao i nikad nije otišla u mirovinu, no shvaća da mnogi ljudi to jedva čekaju.

This 100-year-old woman who still works and drives. At 100 years old, Miriam Todd works more hours than many people a... Objavljuje Betty Infoscientist u Srijeda, 26. lipnja 2024.

- Ako je to ono u čemu uživaju, to je u redu. Moj muž je morao otići u mirovinu zbog zdravlja i uživao je u svakoj minuti. Volio je to. No, ja ne bih bila sretna da cijelo vrijeme budem kod kuće - navela je.

Todd je bila u braku 51 godinu prije nego što joj je suprug preminuo 1995. godine.

Još uvijek vozi automobil, obavlja kupovinu namirnica i kuha sve što jede. Zadnje dvije godine živi sa svojim sinom.

Njezine navike za dugovječnost

Osim što posjećuje očnog specijalista zbog makularne degeneracije, nije morala posjetiti liječnika već tri godine, dodaje. No, usvojila je kroz život zdrave navike koje su joj pomogle da dođe do ovih godina.

Zdrava prehrana

Njezina unuka Christy Todd-Hoffman pripisuje njezinu dugovječnost zdravoj prehrani. Kad je bila u svojim ranim 90-ima, jedan je liječnik rekao da je to radi genetike.

Foto: 123rf

- I rekla sam, 'To nije istina.' Jer ako uživate u drogama, alkoholu i cigaretama, mislim da ne možete živjeti ovako dug život. Ona jede vrlo zdravo - rekla je unuka.

Todd ne jede prženu hranu, a općenito izbjegava alkohol.

Fokus na svježe voće i povrće

- Njezin tanjur je uvijek raznobojan. Vrlo je savjesna u unosu voća i povrća - izjavila je Todd-Hoffman.

Također voli tamnu čokoladu, koja ima benefite za um i tijelo.

Sva njezina hrana je svježa i pripremljena kod kuće te ona sama voli kuhati. Mnogi sastojci koje koristi dolaze iz njezinog vrta, gdje uzgaja rajčice, paprike, krastavce, žutu tikvu i tikvice.

Ostalo svježe povrće kupuje u supermarketu. Jedino konzervirano povrće koje koristi je kiseli kupus, uz omiljenu svinjetinu.

- Pokušavam se hraniti ispravno, spavati ispravno i živjeti ispravno - kaže Todd.

Vodi aktivan život

Todd voli plivati u obiteljskom bazenu i raditi u dvorištu. Njezin posao također zahtijeva aktivnost tijekom cijelog dana, hodanje gore-dolje po stepenicama, između ureda ili rad u salonu namještaja ako je tamo potrebna.

Mrs. Todd celebrates 100th birthday - Nehlig's Furniture Store Nehlig's Furniture began in 1929 by Mr. and Mrs. Nehlig... Objavljuje Borough of Stratford u Petak, 21. lipnja 2024.

Ima pozitivan stav

Vrlo je optimistična, a to je inače osobina koja je povezana s dugovječnošću.

Ipak, suosjeća s mladima i izazovima s kojima se danas suočavaju, napominjući da je život sada 'vrlo težak'. Njen savjet mladima je da štede novac.

- Predlažem da više štede umjesto da troše kreditnim karticama - izjavila je Todd, koja nema kreditnu karticu, piše msn.