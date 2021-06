Murray Blackmore dolazi iz najveće poligamne obitelji na svijetu. Odgojen je kao mormon u maloj zajednici u Kanadi u kojoj se svi čvrsto drže zajedno. On je dio obitelji Blackmore na čijem se vrhu nalazi patrijarh Winston Blackmore, vođa poligamne religiozne skupine koji ima 27 supruga i s njima ukupno 150 djece. Murray je 65. dijete po redu.

Ovaj mladić zabavu je pronašao na TikToku gdje redovito objavljuje video zapise vezane za svoju ogromnu obitelj. Između ostalog, u videima objašnjava kakav je to osjećaj imati toliko braće i sestara, kako to funkcionira i kako se on sam snalazi u svemu tome.

Otkrio je i metodu svojih roditelja kojima bolje pamte imena djece. Djeca rođena u istoj godini dobivaju imena koja počinju s istim slovom. Na primjer, sve koji su kao i on sam rođeni 2001. godine nose imena koja počinju sa slovom M.

Na pitanje koliko je prisan sa braćom i sestrama rekao je ovako:

- Jesam li prisan sa svojom braćom i sestrama? Može li jedna osoba uopće biti prisna s toliko ljudi? To je poput cijele populacije nekih škola! Većinom se to svodi na to da znamo jedni za druge, ali zapravo nismo bliski. No, s nekima od njih se dobro slažem i dosta smo povezani - rekao je.

Njegova majka je rodila desetoro djece dobivenih u braku s Winstonom tako da Murray ima devetoro braće i sestara s kojima dijeli oba ista roditelja. Njegov najstariji brat ima 44 godine, a najmlađi samo jednu.

Kaže kako njegova velika obitelj postaje sve veća jer je, čini se, jedna od Winstonova žena opet trudna.

- Ne znam hoće li to biti posljednje dijete, to nitko ne zna - prokomentirao je, a prenosi ladbible.com.

Pogledajte dokumentarac snimljen o ovoj obitelji prije 4 godine: