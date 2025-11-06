Ima 27 godina, devetero djece i četiri bivša: 'Da prestanem rađati? Natjerajte me!'

Whittney Dawn, 27-godišnjakinja iz američkog Kentuckyja, postala je viralna nakon što je otkrila da ima devetero djece s četvoricom različitih muškaraca – i da s novim suprugom planira i deseto. Dok mnogi podižu obrve, ona poručuje: 'Sanjala sam o velikoj obitelji i neću stati dok ne osjetim da je vrijeme'.

Trudna gotovo svake godine od šesnaeste

Whittney je prvo dijete rodila sa samo 16 godina. Od tada je, kako sama kaže, bila trudna gotovo neprekidno. Najstarije dijete danas ima deset godina, a najmlađe je još u pelenama.

Trenutno je u braku s Williamom, koji je otac njezino troje najmlađe djece, ali, tvrdi, sve ostale prihvatio je kao vlastite.

- On ih voli kao da su njegova i to mi je najvažnije - rekla je Whittney.

"Da prestanem rađati? Natjerajte me!"

Na društvenim mrežama Whittney izaziva burne reakcije – neki joj čestitaju na hrabrosti i ljubavi, dok drugi ne štede kritike. - Previše djece, premalo odgovornosti - jedni su od komentara.

No ona se ne da pokolebati. Na prozivke odgovara odlučno: 'Ako želite da prestanem rađati – natjerajte me! Kaže da voli biti majka i da joj ništa ne pruža veće zadovoljstvo od obiteljskog kaosa koji ispunjava njihov dom'.

Život u punoj kući

S devetero djece život je, priznaje, sve samo ne jednostavan. Najveći problem trenutačno je prijevoz – obitelj nema dovoljno veliko vozilo. Whittney je čak zatražila pomoć pratitelja na TikToku kako bi prikupila sredstva za kombi s 15 sjedala.

- Ne tražim novac, samo da gledate i podržite - kaže s osmijehom.

Kuća je uvijek puna smijeha, vike, plača i – kako priznaje – nereda. No unatoč svemu, Whittney tvrdi da ne bi mijenjala svoj život ni za što na svijetu.

Mnogi je osuđuju, ali ona živi po svom

Whittney zna da mnogi ne razumiju njezine odluke.

- Ljudi vole suditi, ali ne znaju našu priču. Moja djeca su sretna, zdrava i voljena. To je sve što mi je važno. Nisam savršena, ali sam majka koja daje sve od sebe. A to je više nego dovoljno - kaže. Dodaje da se ne planira opravdavati nikome.

Pogled u budućnost

Sa sadašnjim suprugom osjeća stabilnost kakvu, kaže, dugo nije imala. I iako mnogi misle da bi trebala „malo stati“, Whittney ne planira usporiti.

- Možda će biti još djece. Tko zna? Kad dođe vrijeme da prestanem – znat ću. Do tada, uživam u svom životu, zaključila je.

Poruka Whittney je jasna: ona ne traži odobrenje, već živi po vlastitim pravilima – u kući punoj ljubavi, dječje graje i, naravno, života.