Ima još nekoliko mjeseci života: Očajni otac s rakom gušterače želi osigurati dom za ženu i sina

Nesretni Englez se uz rak bori i s tjeskobom jer ne zna kako će njegova supruga i maleni sin nastaviti nakon što on umre. Njegovi prijatelji pokrenuli su kampanju za prikupljanje novca

<p>James Roocroft (43) iz Brightona u Engleskoj u lipnju je saznao da ima rak gušterače te da ima još samo nekoliko mjeseci života. On radi kao školski domar i kao jedna od povlastica posla je i stan kojeg je dobio na korištenje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U njemu živi sa svojom suprugom Emmom i dvogodišnjim sinom Archiejem, a sada ga brine što će se oni morati seliti kada on umre.</p><p>Kako bi mu pomogli u najtežim trenucima, njegovi prijatelji pokrenuli su <a href="https://www.gofundme.com/f/help-for-archie-emma-and-james?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR0htEY3FZf9GO1JseOoGRl0nyokV24qqym4_BwJLxEherb1aEzygoFliu8" target="_blank">GoFundMe</a> kampanju kojom pokušavaju skupiti dovoljno novca kako bi Emma i maleni Archie mogli kupiti novi dom u kojem će moći živjeti kada Jamesa više ne bude.</p><p>Dosad su skupili 347.000 kuna, a nadaju se doći do iznosa od 378.000 kuna.</p><p>- Gubim osobu koju volim, Archie i ja gubimo svoj dom, a maleni gubi i svu stabilnost koju je imao do sada u životu. Uvijek smo Archieju htjeli dati brata ili sestru i sada imam osjećaj i kao da gubim potencijal za još jedno dijete - progovorila je Emma o svojoj situaciji.</p><p>James i Emma, koji su se upoznali preko stranice Match.com, zajedno su već pet godina.</p><p>James je vodio zdrav život, a onda je u lipnju naglo počeo gubiti kilograme i osjećati se loše. Nekoliko tjedana kasnije saznao je da ima rak u gušterači, jetri i plućima te da ima još samo nekoliko mjeseci života.</p><p>Rekli su mu da bez kemoterapije ima još šest tjedana života, a uz kemoterapiju i do osam mjeseci, ako će imati sreće.</p><p>Iako je par planirao veliki svadbu kada Archie malo naraste kako bi mogao shvatiti što se događa, zbog ove situacije odlučili su se odmah vjenčati i razmijenili su zavjete prošli mjesec.</p><p>Jamesu rak nije prva nesreća koja ga je pogodila u životu.</p><p>- Oduvijek sam se borio s disleksijom, a imao sam i puno drugih borbi, no sve sam prevladao. Imao sam vlastitu firmu za uređivanje vrtova pa sam postao školski domar i nedavno su mi dali da upravljam cijelim zemljištem. Ovo je samo najnovija bitka koju moram dobiti. No mislio sam da ću uvijek biti tu za Emmu i Archieja i da ću ga učiti kako da popravlja stvari i da bude dobra osoba, a sada će sve to pasti na Emmina ramena - ispričao je James.</p><p>Posljednja želja prije smrti mu je da osigura Emmu i sina financijski. Ona ima jednosobni stan u Hoveu, ali ga otplaćuje iznajmljivanjem i ne može se useliti u njega.</p><p>Oni i njihovi prijatelji nadaju se da će GoFundMe kampanja koju su pokrenuli osigurati stambeno pitanje za Emmu i Archieja nakon Jamesove smrti, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8681155/Father-given-months-live-desperately-fundraising-buy-wife-toddler-home.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>