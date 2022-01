Bračni savjetnik otkriva 12 pitanja na koja bi svi parovi trebali moći odgovoriti jedno o drugome nakon šest mjeseci veze. Dakle, koliko dobro poznajete svoju bolju polovicu? Terapeut za parove iz Portlanda, Jeff Guenther, postao je viralan na TikToku nakon što je naveo nekolicinu stvari koje bi ljudi trebali znati o svojoj drugoj polovici.

Jeff je u videu naglasio pitanja za koja smatra da je važno razgovarati o njima s partnerom prije nego što im se potpuno posvetite. Rekao je da su znanja o tome kako vaš partner definira uspjeh i kako je njegova obitelj utjecala na njegov rast važne osnove na kojima treba graditi budućnost.

Podijelio je sljedećih 12 pitanja koja bi si partneri međusobno trebali postaviti i odgovoriti nakon što provedu šest mjeseci zajedno. Rekao je da vam ide 'odlično' ako možete odgovoriti na njim barem devet od 12.

Video je lajkan više od 1,3 milijuna puta. Neki su se našalili da ne znaju odgovoriti na ova pitanja o sebi, a kamoli o svojim partnerima. Jeff je pokušao razuvjeriti svoje gledatelje na početku videa, rekavši: 'Ako ne znate ove stvari, nemojte se buniti, samo pitajte jedni druge. Kao savjetnik za parove smatram da su to važne osnove na kojima želite graditi dok nastavljate svoju vezu. Ako vi i vaš partner možete točno odgovoriti na devet od 12, dobro ste'. Dodao je da bi vaš partner također trebao moći odgovoriti na ova pitanja o vama.

Prvo od 12 jedno je od lakših, pitanje što tjera vašeg partnera da se 'smije i plače'. Još jedno prilično jednostavno pitanje odnosi se na ono oko čega je vaš partner strastven, dok četvrto razmišlja o tome što ga ljuti, a deveto pak kako ga treba tješiti kada je pod stresom.

Neka pitanja su bila osobnija, poput toga kako njihova obitelj utječe na njihov rast, kao i jesu li duhovni, i ako jesu, kako to utječe na njihovo donošenje odluka. Terapeut je rekao da popis nije konačan i pozvao je gledatelje da dodaju i svoja pitanja. No neki su se našalili da ne znaju odgovore na ova pitanja ni kada su oni u pitanju, dok drugi tvrde kako pitanja nisu 'osnovna', već su naprednija nego što su očekivali.



- Ovo me izludilo... Ne znam vlastite odgovore... Kako netko može znati ovo o meni? Jesam li zato samac? - upitao je jedan.

- Što se dogodilo s lakim stvarima poput 'Koja je tvoja omiljena boja?' - napisao je drugi pratitelj.

- Što ako vaš muž na sve kaže 'Ne znam'? U braku smo sedam godina. On je blesav i nasmijava me. To je sve što mi treba - komentirala je žena.

- Mislio sam da će ovo biti kao, koliko braće i sestara imaju - našalio se korisnik.

- Borim se da uopće saznam ovo o sebi - pisalo je u jednom od komentara.

- S partnericom sam 3 i pol godine i još uvijek ne mogu shvatiti što ona želi za večeru, možete li mi pomoći? - upitao je jedan muškarac.