Imaju li vaši jastuci ružne žute mrlje? Na tome ne želite spavati

Jastuke treba oprati nekoliko puta godišnje, ali važno je da se nakon pranja brzo osuše, u sušilici za rublje ili na jakom suncu. Nedovoljno osušen jastuk podloga je za razvoj plijesni

<p>Zamislite samo što se sve gomila u jastuku svake noći dok spavate na njemu - nisu one žute mrlje, koje vremenom postaju sve veće i tamnije, na njemu bez razloga. U jastuku se nađu slina, znoj, masnoća s kože, prljavština, bakterije... jer jastučnica je previše tanka da bi sve to zadržala na sebi. Unatoč tome, jastuk je nešto što većina ljudi pere rijetko, a preporuka stručnjaka je oprati ih barem tri do četiri puta godišnje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Oprala je jastuke nakon deset godina:</p><p>Jastuk je nešto sa čime je naše tijelo u bliskom kontaktu trećinu dana. Na njemu provodimo sate i sate spavanja, daleko više vremena nego u odjeći, pa ipak odjeću peremo puno češće.</p><p>- U jastuk se preko navlake upijaju sve izlučevine od znoja do sline i suza, ali i oljušteni dijelovi epidermisa. Dakle, sve je to dobra podloga za razvoj i razmnožavanje bakterija i gljivica. Ukoliko se to ne opere, ne moramo napominjati da je izvor neugodnih mirisa i infekcije. Tu su i kućna prašina, grinja i sve druge nečistoće kojima je izložen taj predmet u zavisnosti da li netko jede ili pije na svojem jastuku ili u krevetu - rekla nam je <strong>Branislava Čilić</strong> dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba jednom prilikom dok smo razgovarali o slučaju žene koja svoje jastuke nije oprala čak deset godina.</p><p>Neimenovana žena je na portalu Mumsnet otkrila da joj je suprug bio užasnut kada je saznao da deset godina nije oprala jastuke te da planira kupiti nove 'kako bi to ispravila'. Na forumu je napisala da je zadnjih godina dobivala prištiće po licu, a nije znala zašto. Bilo je ljudi koji su priznali da ni oni dugo nisu prali jastuke jer na njih nekako zaborave, ali i onih koji su se zgrozili.</p><h2>Kako pravilno oprati jastuk? </h2><p>Kao prvo, provjerite etiketu na jastuku kako biste bili sigurni da nije samo za kemijsko čišćenje. Dobra vijest je da se velika većina jastuka lako može oprati u perilici za rublje i osušiti u sušilici pomoću loptica za sušenje. Ali, ako nemate sušilicu, a vani vrijeme nije prikladno za brzo sušenje, radije pričekajte s pranjem.</p><p>- Svakako nije preporučljivo prati jastuk ako nemate mogućnost adekvatnog sušenja istog, u sušilici za rublje ili na jakom suncu. Naime, neosušen jastuk potencijalno je opasan za razvoj plijesni - upozorila je dr. Čilić.</p><p>Ukoliko na jastuku vidite mrlje, najprije ih posprejajte sredstvom za uklanjanje istih i ostavite 15 minuta. Potom ga stavite u perilicu, ulijte malo deterdženta, ne previše jer se neće dobro isprati. Uključite perilicu na 60 stupnjeva - na toj temperaturi se počinju uništavati bakterije. Ako je potrebno, na kraju uključite opciju dodatnog ispiranja.</p><p>Osušite ih u sušilici uz dodatak loptica za sušenje (ili teniskih loptica) koje će spriječiti stvaranje gruda, jastuk će se brže osušiti, a punjenje u njemu će biti ravnomjerno raspoređeno. Ukoliko jastuke perete ljeti, sušite ih vani na jakom suncu. </p>