A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Apr 6, 2020 at 9:15am PDT

Za autobus su dali 5000 dolara, \u0161to je oko 31.000 kuna, dok ih je samo ure\u0111enje stajalo dodatnih 20.000 dolara (oko 126.000 kuna). Bus su prilago\u0111avali svojim potrebama tijekom putovanja, u\u010dili su na pogre\u0161kama.

- Nije uvijek bilo lako i zabavno. Definitivno je bilo slu\u010dajeva kad nam je bilo vrlo te\u0161ko, ali na kraju je sve to bilo jedno nevjerojatno iskustvo - rekla je Aidyn i dodala da se djeca \u0161koluju na daljinu.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Jul 10, 2019 at 11:40am PDT

Do 2016. godine vodili su uspje\u0161an posao, imali su lijepu veliku ku\u0107u i vozili najnovije automobile, ali nisu bili zadovoljni.

- Odjednom smo se osvrnuli oko sebe i zapitali se: '\u0160to to radimo, kamo idemo?'. Posjedovali smo tu veliku, trokatnicu u kolonijalnom stilu i vozili potpuno nove automobile. Izvana smo imali sve ono za \u0161to smo u mladosti slu\u0161ali da je potrebno za sre\u0107u. Ali, ono \u0161to smo mislili da \u017eelimo o\u010dito nas nije usre\u0107ilo - ispri\u010dala je.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Aug 10, 2020 at 10:34am PDT

Odlu\u010dili su se pokrenuti i po prvi put oti\u0107i u Europu. Proveli su dva nezaboravna tjedna u Rimu i shvatili \u0161to \u017eele u\u010diniti sa \u017eivotom - putovati.

- To nam je nedostajalo. Nismo \u017eeljeli biti zaglavljeni na jednom mjestu. Nismo vi\u0161e \u017eeljeli \u017eivjeti i raditi identi\u010dno svaki dan, i tako iznova i iznova. Sljede\u0107ih nekoliko godina proveli smo u planiranju kako ostvariti svoje snove - dodala je.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Jul 10, 2020 at 9:10am PDT

Isprva su, ka\u017ee, morali pre\u017eivjeti 'sramotu' zbog \u017eelje za druga\u010dijim stilom \u017eivota. Potom su se bacili na posao. Shvatili su da im treba \u0161kolski autobus obzirom da \u017eive sa dvoje tinejd\u017eera i velikim psom.

Razgovarali su o svemu sa djecom koja su ih podr\u017eala uzbu\u0111ena zbog putovanja i 'zabavnog na\u010dina \u017eivota' koji je pred njima. Tawny ka\u017ee kako nisu \u017eeljeli takvu odluku donijeti bez njih niti ih prisiljavati na bilo \u0161to.\u00a0

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Jul 13, 2020 at 8:58am PDT

- Mi smo obitelj, a obitelj se dr\u017ei zajedno - rekla je.

Autobus su napokon kupili 2018. godine i krenuli s\u00a0preure\u0111ivanjem. U me\u0111uvremenu su prodali ku\u0107u i dobro uhodan posao.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Mar 18, 2020 at 9:56am PDT

Radovi na renovaciji su trajali oko \u0161est mjeseci. Nitko od njih nije imao nikakvog iskustva u adaptacijama, no u\u010dili su. Znalo se doga\u0111ati da ne\u0161to krenu raditi pa na pola puta shvate kako to nije dobro i krenu ispo\u010detka. Pomagala su i djeca.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on May 18, 2020 at 7:54am PDT

U svibnju pro\u0161le godine autobus je bio spreman za njihovu avanturu, ukrcali su se i krenuli \u017eivjeti na kota\u010dima. U svojoj ku\u0107ici na kota\u010dima imaju sve - kuhinju sa svim potrebnim ure\u0111ajima, kupaonicu i zahod, lijepi dnevni boravak...

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on May 4, 2020 at 8:33am PDT

Djeca imaju svoju sobu, a\u00a0Mike i Tawny svoju u zadnjem dijelu autobusa.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Aug 17, 2020 at 9:22am PDT

Kada im u vozilu postane previ\u0161e sku\u010deno, znaju se ispru\u017eiti ili ne\u0161to raditi izvan njega, ako je vrijeme lijepo.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Aug 24, 2020 at 10:11am PDT

- Ljudi nas pitaju kako si to sve mo\u017eemo priu\u0161titi, takav \u017eivotni stil. Ka\u017eem ima da imamo poslove koje radimo na daljinu te koliko je veliko zadovoljstvo \u017eivjeti bez kredita - ka\u017ee Tawny i dodaje da su do sada obi\u0161li gotovo\u00a0cijeli SAD.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Jun 22, 2020 at 10:14am PDT

Priznaje da ponekad dolazi do prepirki sa djecom koja su u pubertetu, ali nau\u010dili su rje\u0161avati takve situacije na kvalitetan na\u010din \u0161to ih je kao obitelj jo\u0161 vi\u0161e povezalo.

Djeca periodi\u010dno budu kod oca neko vrijeme, \u0161to daje priliku Mikeu i Tawny da malo budu sami i u\u017eivaju u romanti\u010dnim trenucima.

A post shared by Tawny || Boho Bus Life (@sincewewokeup) on Nov 22, 2019 at 11:08am PST

Ka\u017ee da je u dobrom odnosu s\u00a0biv\u0161im suprugom pa se sve mogu dogovoriti.

- Znam da ne\u0107emo vje\u010dno \u017eivjeti u autobusu. U nekom trenutku \u017eivota \u0107emo ga vjerojatno prodati drugoj obitelji koja \u017eeli ostvariti svoje snove i putovati. Ne znam koje nam je sljede\u0107e poglavlje u \u017eivotu, ali sigurno \u0107emo znati kada do\u0111e vrijeme za to - rekla je, a prenosi Insider.\u00a0

Imali smo sve, ali nismo bili sretni. Onda smo kupili autobus

Odjednom smo se osvrnuli oko sebe i zapitali se: 'Što to radimo, kamo idemo?'. Imali smo vlastiti posao, veliku kuću i nove automobile, ali nismo bili sretni. Živjeli smo identično svaki dan, kaže Tawny

<p>Bračni par <strong>Mike i Tawny McVay</strong> iz SAD-a kupili su stari školski autobus i pretvorili ga u 75 četvornih metara životnog prostora u kojemu žive zajedno sa dvoje djece <strong>Aidyn</strong> (15) i <strong>Ellery</strong> (14) iz njezine prethodne veze. S njima živi i pas <strong>Apollo</strong>. Putuju naokolo i nikada, kažu, nisu bili sretniji i ispunjeniji.</p><p>Za autobus su dali 5000 dolara, što je oko 31.000 kuna, dok ih je samo uređenje stajalo dodatnih 20.000 dolara (oko 126.000 kuna). Bus su prilagođavali svojim potrebama tijekom putovanja, učili su na pogreškama.</p><p>- Nije uvijek bilo lako i zabavno. Definitivno je bilo slučajeva kad nam je bilo vrlo teško, ali na kraju je sve to bilo jedno nevjerojatno iskustvo - rekla je Aidyn i dodala da se djeca školuju na daljinu.</p><h2>Prisjetila se kako je sve počelo</h2><p>Do 2016. godine vodili su uspješan posao, imali su lijepu veliku kuću i vozili najnovije automobile, ali nisu bili zadovoljni.</p><p>- Odjednom smo se osvrnuli oko sebe i zapitali se: 'Što to radimo, kamo idemo?'. Posjedovali smo tu veliku, trokatnicu u kolonijalnom stilu i vozili potpuno nove automobile. Izvana smo imali sve ono za što smo u mladosti slušali da je potrebno za sreću. Ali, ono što smo mislili da želimo očito nas nije usrećilo - ispričala je.</p><p>Odlučili su se pokrenuti i po prvi put otići u Europu. Proveli su dva nezaboravna tjedna u Rimu i shvatili što žele učiniti sa životom - putovati.</p><p>- To nam je nedostajalo. Nismo željeli biti zaglavljeni na jednom mjestu. Nismo više željeli živjeti i raditi identično svaki dan, i tako iznova i iznova. Sljedećih nekoliko godina proveli smo u planiranju kako ostvariti svoje snove - dodala je.</p><p>Isprva su, kaže, morali preživjeti 'sramotu' zbog želje za drugačijim stilom života. Potom su se bacili na posao. Shvatili su da im treba školski autobus obzirom da žive sa dvoje tinejdžera i velikim psom.</p><p>Razgovarali su o svemu sa djecom koja su ih podržala uzbuđena zbog putovanja i 'zabavnog načina života' koji je pred njima. Tawny kaže kako nisu željeli takvu odluku donijeti bez njih niti ih prisiljavati na bilo što. </p><p>- Mi smo obitelj, a obitelj se drži zajedno - rekla je.</p><p>Autobus su napokon kupili 2018. godine i krenuli s preuređivanjem. U međuvremenu su prodali kuću i dobro uhodan posao.</p><p>Radovi na renovaciji su trajali oko šest mjeseci. Nitko od njih nije imao nikakvog iskustva u adaptacijama, no učili su. Znalo se događati da nešto krenu raditi pa na pola puta shvate kako to nije dobro i krenu ispočetka. Pomagala su i djeca.</p><p>U svibnju prošle godine autobus je bio spreman za njihovu avanturu, ukrcali su se i krenuli živjeti na kotačima. U svojoj kućici na kotačima imaju sve - kuhinju sa svim potrebnim uređajima, kupaonicu i zahod, lijepi dnevni boravak...</p><p>Djeca imaju svoju sobu, a Mike i Tawny svoju u zadnjem dijelu autobusa.</p><p>Kada im u vozilu postane previše skučeno, znaju se ispružiti ili nešto raditi izvan njega, ako je vrijeme lijepo.</p><p>- Ljudi nas pitaju kako si to sve možemo priuštiti, takav životni stil. Kažem ima da imamo poslove koje radimo na daljinu te koliko je veliko zadovoljstvo živjeti bez kredita - kaže Tawny i dodaje da su do sada obišli gotovo cijeli SAD.</p><p>Priznaje da ponekad dolazi do prepirki sa djecom koja su u pubertetu, ali naučili su rješavati takve situacije na kvalitetan način što ih je kao obitelj još više povezalo.</p><p>Djeca periodično budu kod oca neko vrijeme, što daje priliku Mikeu i Tawny da malo budu sami i uživaju u romantičnim trenucima.</p><p>Kaže da je u dobrom odnosu s bivšim suprugom pa se sve mogu dogovoriti.</p><p>- Znam da nećemo vječno živjeti u autobusu. U nekom trenutku života ćemo ga vjerojatno prodati drugoj obitelji koja želi ostvariti svoje snove i putovati. Ne znam koje nam je sljedeće poglavlje u životu, ali sigurno ćemo znati kada dođe vrijeme za to - rekla je, a prenosi <a href="https://www.insider.com/tour-tiny-house-school-bus-family-teenagers-2020-8#in-2016-tawny-and-mike-owned-a-successful-business-had-a-beautiful-home-and-drove-brand-new-cars-but-they-were-not-happy-1" target="_blank">Insider</a>. </p>