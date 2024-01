'Imam 20 godina i glas poput curice od 5 godina, zato me nitko nikad ne shvaća ozbiljno'

Da, ovo je moj pravi glas. Svjesna sam da zvučim puno mlađe nego što zapravo jesam. Neki ljudi doslovno misle da namjerno namještam takav glas za TikTok. Pišu komentare tipa: 'Zašto govoriš kao petogodišnjakinja?'. Ne mogu si pomoći. Ne mogu promijeniti glas. Nisam shvaćala da mi je glas toliko drugačiji, sve dok mi učitelj nije rekao: ‘Zašto tako zvučiš?’. Bila sam stvarno zbunjena, ispričala je Ebony May, 20-godišnjakinja koja se bavi slastičarstvom.

Požalila se na TikToku da je ljudi nikad ne shvaćaju ozbiljno i često je odbijaju uslužiti u barovima, čak i ako želi kupiti samo limunadu.

- Uvijek su mi govorili da izgledam mlađe i zvučim mlađe, pa sam se nekako navikla na to - dodala je.

Prisjetila se što je sve znala čuti na osnovu svog izgleda i boje glasa.

- Bila sam neku večer vani u klubu, plesala sam sa svojim bratom, a neka žena je zurila u mene. Potom je došla do mene i pitala me: 'Jesi li dovoljno stara da budeš ovdje?!' Sjećam se kad sam bila u 8. razredu. Došla je nova učenica u naš razred, a drugi su je učenici uvjerili da bi ja zapravo trebala ići u 5. razred, ali sam jako pametna pa su me stavili u 8. Ta cura je u to vjerovala cijelu godinu - ispričala je.

Često doživi, kaže, svakakve pomalo neugodne situacije. Na primjer, ona vodi vlastiti posao s kolačima, a ljudi često misle da prodaje slastice koje priprema njezina majka, jer im djeluje kao dijete. Govore joj da izgleda kao da ima 13 godina... U baru je jednom prilikom na šanku tražila tri limunade, a barmen joj je stavio ruku na rame i rekao: 'Jako mi je žao, ali morat ćeš dovesti svoju mamu da ti to ponese'.'

Kaže da ju spašava osobna iskaznica koju često mora pokazati kako bi je ljudi shvatili ozbiljnije, prenosi The Sun.