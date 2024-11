'Imam 28 godina i spavala sam s 300 frajera, oni su mi trofeji'

Jedna 28-godišnjakinja otkrila je kako na svoj aktivan seksualni život gleda kao na skupljanje "trofeja". U objavi na Redditu, neimenovana korisnica je detaljno opisala svoje stavove o svojoj seksualnoj povijesti.

- Seksualno sam aktivna oko 13 godina tijekom kojih sam bila s oko 300 različitih partnera - otkrila je.

Gleda na to kao ovisnost

- Tražit ću seksualnog partnera kao što će alkoholičar tražiti piće - rekla je.

- Mislim da se bojim kad se s nekim emocionalno povežem. Mislim da je moja prva pomisao da neće opstati, pa se radije ne bih previše nadala - objasnila je.

Iako je "bila nekoliko puta sa ženama", otkrila je zašto radije spava s muškarcima.

- Osjećam se prilično krivom što ih koristim za seks jer više cijenim njihove osjećaje nego osjećaje muškarca - rekla je.

Žena, koja je rekla da se ponekad seksa s tri ili četiri osobe u tjednu, otkrila je kako je njezino ponašanje utjecalo na njezin život.

- Moje ponašanje me već dovodilo u probleme s prijateljima, obitelji i drugim ljudima i mislim da je to ukazivalo na to da imam problem s načinom na koji se seksualno ponašam - kaže.

- Ovo nije nešto što bih željela nastaviti u svojim tridesetima, valjda se nadam da ću to prerasti - piše TheSun.