'Imam 35 godina i djevica sam, nikako da pronađem ljubav...'

Indijka Sonali Chandra koja živi u Americi ponosna je djevica sa 35 godina, a istaknula je kako se ne planira predomisliti o seksu prije braka. Na vođenje ljubavi ne pristaje bez prstena na ruci, a sve je to ispričala prvo na poznatom showu Dr. Phil.

- Smatram seks svetim i posebnim. Zapravo, niti ne volim riječ 'seks', više volim 'vođenje ljubavi' - objasnila je u intervjuu za Daily Star pa dodala:

- Bit ću spremna za vođenje ljubavi kad nađem 'onog pravog'. Tražim gospodina koji je moralan i etičan, zgodan, ambiciozan, drži do zdravlja i koji će se prema meni ponašati kao prema kraljici. Želim ono što Priyanka Chopra ima s Nickom Jonasom - rekla je.

Sonali je objasnila da je odrasla s jako strogim i tradicionalnim roditeljima Indijcima, koji su joj zabranjivali društveni život i veze tijekom odrastanja.

- Mislim da je takav odgoj jako negativno utjecao na moju sposobnost pronalaska partnera, jer dejtanje je zapravo socijalna vještina - rekla je.

Chandra se nakon neuspjelih pokušaja pronalaska ljubavi prijavila za reality show 'Pet frajera tjedno' u kojem je bila izolirana od vanjskog svijeta s pet muškaraca. Nažalost, ni to joj nije donijelo . Kako kaže, većina muškaraca odustane kad čuju da je još djevica, a do sad je pokušala s njih devet.

- Od kad sam postala TV osobnost, javlja mi se velik broj muškaraca koji mi nude brak, no strah me nalaziti se s nepoznatim ljudima - rekla je. Ipak, dala je priliku jednom koji joj na napisao lijepu poruku.

- Ovaj muškarac je zgodan, ambiciozan i malo stariji od mene, pa sam iznenađena da je još uvijek samac! Ima nevjerojatno je smiren, što je odličan balans za moju živahnu osobnost - rekla je.

- Osjećam se kao da ga poznajem cijelu vječnost i osjećala sam se ugodno u njegovoj blizini. Bio je malo koketan, ali je u potpunosti poštovao moje granice s obzirom na to da sam djevica. Nije me ni pokušao poljubiti - ispričala je pa dodala da ne zna još što on misli o njoj, ali da ne može prestati razmišljati o njemu i da se veseli njihovom idućem susretu.

