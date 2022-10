Je li seks uistinu bolji uz piće? 'Moja supruga je prestala piti i naš seksualni život je završio'

Može li piće uništiti seksualni život, otkriva poznata stručnjakinja za seks Britanka Tracey Cox, osvrćući se na utjecaj alkohola na intimnost s partnerom kao i na to čini li piće doista seks boljim.

Cox je razgovarala s tri različite osobe o utjecaju alkohola na seks i iznosi njihove različite perspektive situacije.

Dugo se smatralo da malo 'onoga' što volite čini seks ugodnijim. Svi znaju da alkohol djeluje kao afrodizijak, povećava želju za seksom i čini ga boljim. Nekoliko pića opušta, čini nas pustolovnima, a orgazme intenzivnijima, i držite li se samo jednog ili dva pića možda ćete iskusiti sve pozitivne učinke koje alkohol može imati na vaš seksualni život.

Međutim, prekoračite li to - brzo ćete osjetiti suprotno.

Je li seks stvarno bolji kad si pijan? Ili trijezni seks nadmašuje pripitost?

Razgovarajući s tri pojedinca, otkrila je vrlo različite poglede na seks i piće

'Volim seks u pijanom stanju čak i ako me ponekad rastuži'

Lisa ima 36 godina, neudata je i radi za reklamnu agenciju.

- Mislim da se nikad nisam seksala trijezna. Nisam siguran da to ikada želim. Ambiciozna sam i fokusirana na svoju karijeru u ovoj fazi života, tako da su mi veze na drugom mjestu. To znači da imam puno kratkih ljubavnih veza koje više potiče seks nego ljubav, a piće je za mene dio predigre - kaže Lisa, dodajući kako voli prvo otići na večeru i flertovati te se osjećati sve opuštenije i uzbuđenije kako noć odmiče i piće teče.

Što više komplimenata dobije od tipa - pogotovo kada joj kaže koliko je seksi - to je vjerojatnije da će se seksati s njim.

- Volim seks, uvijek sam imala veći seksualni nagon nego bilo koja druga žena koju poznajem. Također pijem više od većine onih koje poznajem. Često se ne mogu sjetiti kako sam se vratila kući iz noćnog izlaska i često se ne sjećam svega - priznaje ona, koja većinu vremena samo flertuje s nekim s kim inače ne bi. Voli seks u pijanom stanju. Piće je oraspoloži, a seks bude razigran. Pustolovna je kada je pripita.

- Drugi misle da sam ekstrovert, ali većinom je to gluma. Ponekad se sramim kad se po prvi put seksam s nekim novim. Piće mi daje samopouzdanje. To što ste malo pijani također vam daje izgovor da se opustite. Ako predložim nešto što je malo drugačije, a muškarac s kojim sam djeluje osuđujuće, sve što moram reći je da sam malo popila i ispričati se. Borim se za orgazam ako sam previše popila, a doživljavam ga samo kroz oralni seks, što znači da tip mora biti dovoljno priseban da to učini kako treba - priča Lisa.

Jedna loša strana u vezi s pićem i seksom je to što se može osjećati ranjivo. Radi puno, od kuće, i često se osjeća usamljenom. Svjesna je da ima odnose s muškarcima s kojima nema namjeru uspostaviti pravu vezu.

Samo želi imati nekoga za maženje i seks vikendom. Može postati, kako kaže, prilično melankolična nakon što seks završi. Akcija ju malo otrijezni i često se grubo trgne iz ugodne izmaglice u stvarnost, shvativši da je u njezinom krevetu netko za koga zna da je tu samo zato što je usamljena.

- To je depresivno. Imala sam tri ozbiljne veze u životu. U svima su moji dečki komentirali koliko pijem. Brzo sam naučila uspostavljati odnose s muškarcima koji imaju isti stav prema alkoholu kao ja. Kad budem spremna skrasiti se, možda ću smanjiti. U međuvremenu, prednosti seksa u pijanom stanju nadmašuju negativnosti - iskrena je Lisa.

'Trijezni seks je tako dobar da sam prestala piti'

Elena ima 34 godine i u braku je četiri godine.

- Kad sam upoznala svog sadašnjeg supruga i kad mi je rekao da je 'trezvenjak', to me odbilo. Nisam željela da me netko promatra i osuđuje na temelju onoga što sam popila, a bila sam redoviti pijanac. Najviše od svega sam se brinula da će seks biti grozan. Ponekad sam se seksala i trijezna, ujutro ili 'na brzaka' poslijepodne. Ali bilo mi je teško oraspoložiti se bez da prije toga popijem nekoliko pića - priča Elena.

Njezin bivši dečko i ona uvijek bi tempirali seks za vrijeme kada bi popili 3-4 pića. Više od toga značilo je probleme s erekcijom za njega i probleme s orgazmom za nju.

Prekinuli su, ali se nije htjela odreći seksa u pijanom stanju u koje je uživala.

- Moj muž je jedan od rijetkih na svijetu koji iskreno ne uživa u alkoholu. Probao ga je, ali mrzio je okus i nije vidio smisla prisiljavati se kad mu se ne sviđa. Upoznala sam ga kad je imao 28 godina i otkrila sam da je trezvenjak u prvih sat vremena sastanka. Srce mi se steglo. Osjećala sam se nelagodno. Inzistirao je da naručim vino, pa sam to i učinila, jer njemu ne smeta ako drugi piju, pa me to brzo smirilo - dodaje.

Budući da ju nije osuđivao, odlučila je da je vrijedan još jednog spoja. Zanimljive su bile i reakcije njezinih prijatelja na njezin izlazak s nekim tko ne pije. Što je više njih bilo 'protiv njega', to je ona bila odlučnija da vidi kako je to izlaziti s osobom koja ne voli alkohol.

- Na moje iznenađenje, svidjelo mi se. Zbog toga sam manje pila, što je značilo da smo radili više stvari. Radije bismo ručali, a zatim otišli u dugu šetnju, nego se smjestili i popili koju čašicu više. Naši spojevi nisu se vrtjeli oko alkohola pa smo bili inventivniji. Popila bih s njim koju čašu vina, ali nikad više od toga - kaže Elena i priznaje kako se osjećala zdravije i imala je više energije.

Mozak joj se činio potpuno budnim i oštrim. Ipak, odgađala je seks koliko god je mogla. Hodali su cijeli mjesec, viđali se nekoliko puta tjedno prije nego što sam ga je pozvala da ostane. Bila je tako nervozna.

- Prvi put mi je bilo neugodno. Bila sam previše 'svjesna'. Nisam se mogla opustiti u trenutku i pažljivo sam promatrala sve što sam radila. Kad ste pripiti, ne samoanalizirate se toliko. On je doživio orgazam, ja nisam. Srećom, oboje imamo smisla za humor i mogli smo se našaliti kako je bilo loše - priznaje.

Smijali su se i mazili, a ja ona je pričala o tome kako je čudan seks bez pića.

Stvar je u tome što nije morala biti trijezna. Rekao joj je da ako joj je zbog toga seks bolji, da će mu neće smetati ako popije nekoliko pića prije.

- Ali to bi značilo da smo na dvije različite razine, a ja to nisam željela. U toj fazi sam se zaljubila u njega i osjećala sam se drugačije nego u bilo kojoj prošloj vezi. Sljedeći put kad smo imali seks, ostao je kod mene i to smo radili u krevetu, ispod pokrivača, u mraku, neposredno prije nego što smo zaspali. To je bilo prirodnije. Malo po malo, osjećali smo se ugodnije jedno s drugim. I tada sam otkrila koliko trijezni seks može biti zadivljujući - kaže ona.

On nikada nije imao problema s erekcijom, a ona nikada nije imala problema s postizanjem orgazma. Svaki dodir joj je jako intenzivan.

- Kad se seksate trijezni, dodir prstiju ili jezika čini se jačim za 200 posto. Puno je lakše nekome reći što vam se sviđa kada vam je mozak budan i možete pravilno komunicirati. Puno je kontakta očima tijekom našeg seksa. Ne bježim... Pogledam ga kad dostignem vrhunac i to je nevjerojatno seksi. Zajedno smo četiri godine i u braku godinu dana - ispričala je Elena koja je sretnija no ikada, i trjeznija.

Povremeno će, priznaje, popiti neko piće, kao na primjer čašu šampanjca na vjenčanju, ali ostalo vrijeme je prestala piti. Sada ne vidim smisao, objašnjava.

'Moja žena je prestala piti i naš seksualni život je gotov'

Jeremy ima 54 godine i u braku je 27 godina.

- Da ste mi rekli da ćemo moja supruga i ja postati jedan od onih parova koji se rijetko seksaju, nasmijao bih vam se u lice. I dalje smo imali divlji seks nakon što su naši prijatelji odustajali od toga. Oboje smo voljeli piće i neka od mojih najboljih sjećanja na nas dvoje su vraćanje kući s pijanke u pubu i provođenje sljedećih sat vremena u krevetu uz seks. Sve je to nestalo otkako je moja žena odlučila prestati piti - iskren je Jeremy.

Počelo je kad je napunila 50 godina. On, supruga i prijatelji previše piju pa je shvatio da je ona zaključila da je vrijeme da počne smanjivati. Prvo što je patilo bio je seks. Žena je morala biti zaposlena kako bi prestala piti pa bi kasno navečer čistila ormare umjesto da gleda TV. Ili je željela ići u duge šetnje i skuhati nešto zdravo, umjesto prijašnjih odlazaka u pub na piće i večere. Nije bilo ugodno, ali je bio izazov, pa joj odlučio pomoći da ostvari svoj cilj.

- Izgubila je nešto na težini, za što sam sumnjao da joj je to svrha, i to je to. Osim što nije bilo tako. Postala je luda za zdravljem, učlanila se u teretanu s prijateljicom i počela se baviti jogom kod kuće i slušati videa o meditaciji. Uspjela je u tome i rekla da se nikada nije osjećala bolje, ali naša je veza patila. Ona više nije zabavna. Uvijek smo zadnji odlazili s druženja, a sada ona želi otići prva. Popila bi čašu ili dvije, ali sada je potpuno prestala piti - priča dodajući kako je i njega pokušala natjerati da smanji piće, ali kako kaže, on se već osjećao dovoljno jadno.

Seks im je postajao sve rjeđi i rjeđi, a kad su ga imali, činilo mu se kao da to radi samo da bi njemu ugodila. Nikad se prije nije tako osjećao. Razgovarali su o tome i ona se slaže da je njen seksualni nagon nestao, ali to pripisuje menopauzi, prenosi Daily Mail.

Možda ima neke veze s tim, priznaje, ali za njega, očito je da je njezina želja za seksom nestala čim je odlučila prestati piti. Osjeća se kao da je izgubio 'partnera u zločinu'.

Prije su se tako zabavljali zajedno, a sada više ne. Ako uzmem nekoliko pića i krene prema njoj, osjeti da je napeta i znam da to nije dobrodošlo.

- Ne gnjavim je više zbog seksa. Samo 'koristim' malo pornografije kad ona nije u blizini. Ali jako mi nedostaje naš seks i osjećam se očajnički depresivno pri pomisli da bi stvari mogle ovako ostati zauvijek - priznaje Jeremy.

Kakav utjecaj ima piće na seks?

Shakespeare je bio u pravu kad je rekao da alkohol 'izaziva želju, ali oduzima učinak'. Umjerenost je ključna. Muškarci i žene različito tretiraju alkohol. Žene imaju manje vode u tijelu od muškaraca, čak i ako imaju istu težinu. Uz manje vode za razrjeđivanje alkohola, žene više osjećaju učinke.

Jedno ili dva pića mogu povećati uzbuđenje. Mnogi ljudi kažu da se osjećaju samopouzdanije i seksi nakon nekoliko pića.

Alkohol povećava socijalizaciju i smanjuje inhibicije. Također povećava testosteron kod žena, muški spolni hormon povezan sa željom.

Alkohol čini ljude privlačnijima. Vjerojatnije je da će vam se svidjeti netko tko vam se ne bi svidio da ste trijezni.

Piće može spriječiti muškarca da dobije erekciju. Alkohol deprimira središnji živčani sustav, smanjuje dotok krvi u penis, što znači da se unutarnje komore ne mogu ispuniti krvlju kako bi se stvorila erekcija. Piće povećava angiotenzin, hormon povezan s erektilnom disfunkcijom, a dugotrajno, obilno pijenje može privremenu impotenciju pretvoriti u trajno stanje.

Ono također može utjecati na plodnost.

Alkohol odgađa i ejakulaciju, što bi moglo zvučati kao dobra stvar ako pokušavate izdržati dulje, ali ako vam treba više od 30 minuta do svakog orgazma i ejakulacije uz seksualnu stimulaciju, ta se radost brzo pretvara u frustraciju.

Može spriječiti ili odgoditi orgazam i kod žena. Mnoge žene teško doživljavaju orgazam kad su pijane ili smatraju da su im tad orgazmi manje intenzivni. To je opet zato što alkohol utječe na protok krvi, podmazivanje i osjetljivost.

Budući da nas previše pijenja također čini dehidriranim, seks može biti neugodan ili bolan.

Veća je vjerojatnost da ćete završiti u vezi za jednu noć u pijanom stanju nego u trijeznom stanju. Dakle, veća je vjerojatnost da ćete završiti s nekom spolnom bolešću ili trudnoćom.

Piće može navesti da se upustite u rizično seksualno ponašanje. Budući da narušava prosudbu, mnogi se probude jutro nakon prethodne noći i duboko žale zbog onoga što su učinili.

Veća je vjerojatnost da ćete varati i spavati s nekim s kim ne biste trebali - šef, partner najboljeg prijatelja..

Veća je mogućnost i seksualnog napada. Ako ste nesuvisli i osjećate se zbunjeno, više ste meta. Vjerojatniji su tad problemi oko pristanka.

Prije bilo koje vrste seksualnog kontakta potreban je jasan pristanak. Seks s nekim tko je previše pijan da bi dao pristanak je seksualni napad ili silovanje.

