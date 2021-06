Kada sam čula priču o baki iz Amerike, Sharon Hawkins, koja izlazi s muškarcem koji je 28 godina mlađi od nje, moje srce ispunilo se ljubomorom. Meni ne treba brak, ali ideja o mlađem ljubavniku me jako privlači. Imam 53 godine i rado bih izlazila s muškarcem koji ima 21 ili više. Ipak, moram uzeti u obzir da moj najstariji sin ima 26, a moja najstarija kći 20 godina i nisam baš uvjerena da bi odobravali moju vezu s nekim njihovih godina, rekla je Ulrika Jonsson.

Ideja o mlađem ljubavniku prvi put joj je na pamet pala prije par godina kada je sudjelovala u showu 'First Dates Hotel'.

- Nisam bila zainteresirana za ikoga jer sam se nedavno razvela, ali prihod od emisije je išao u dobrotvorne svrhe pa sam pristala sudjelovati. Kada su me u emisiji pitali koja godišta muškaraca me zanimaju, ja sam ispalila 25-40. Nastao je muk, ipak sam tada imala 51 godinu. Mislim da sam zgrozila voditeljicu, ali u tom trenutku ja sam shvatila da bih uistinu mogla biti s nekim toliko mlađim. Na kraju sam ipak rekla da bih izlazila s nekim tko ima od 35 do 50 godina, ali sada mi je žao zbog toga - ispričala je.

Ulrika nikad nije bježala od kontroverze u svom privatnom životu i uvijek je stvari radila na svoj način. Udavala se tri puta i ima četvero djece s četiri muškarca.

- Postoje dijelovi starenja koji mi se ne sviđaju; lice mi se opustilo, tijelo me boli, teško se prisjećam stvari i sve teže shvaćam nove tehnologije, ali s jednim konceptom sam se definitivno pomirila, a to je da bih mogla imati mlađeg ljubavnika. To ipak ne znači da ne bih više izlazila s nekim svojih godina - kaže.

Misli da samopouzdanje za biti s mlađim ljubavnikom dolazi od shvaćanja da sada ima više godina iza sebe nego pred sobom i ne vidi zašto bi morala biti oprezna.

- Muškarci i žene stare drugačije, to znamo. Žene danas imaju pomoć estetske kirurgije, ali muškarci su uvijek starili bolje i često su zgodniji što su stariji. Neki dio mene to je oduvijek prihvaćao, jer kada mi je bilo 19 izlazila sam s građevinarom Gordonom koji je tada bio u 30-ima. Možda se tu radilo samo o mojoj želji da budem zrelija, ali bilo mi je odlično biti s nekim tko ima puno više iskustva od mene. Tada nikada ne bih izlazila s mlađim muškarcem, bilo bi mi to kao korak unazad - kazala je.

Njezin brak s Gordonom nije potrajao, život joj je tek počinjao, a on je volio zidati i piti, često u isto vrijeme. Nakon tog braka, kada je imala 28 godina, počela je izlaziti s 22-godišnjakom, bodybuilderom Hunterom kojeg je upoznala dok je bila voditeljica emisije 'Gladiators'.

- Nisam uopće razmišljala o našoj razlici u godinama, niti u spavaćoj sobi niti igdje drugdje. Bili smo u različitim fazama života, ali bila sam jako zaljubljena u njega. Ipak, nakon 18 mjeseci pojavile su se pukotine u našoj vezi i otišli smo svatko svojim putem - prisjetila se.

Među njezine ljubavnike ubraja se i nogometni trener Sven Goran Eriksson, koji je tada imao skoro 60 godina.

- Pokušavam zaboraviti na tu vezu jer je seks bio uzbudljiv koliko i slaganje police iz Ikee, a to još pojačava moj argument da bih trebala biti s nekim mlađim. Lockdown je još samo pojačao tu moju želju. Imala sam jako puno vremena za maštanje, a nedavno sam imala i mali flert s nekim tko je 21 godinu mlađi od mene. To mi je bilo jako uzbudljivo. Trebalo je vremena da postanem samopouzdana i britka božica seksa kakva sam danas. Ne želim djecu ili brak, želim smijeh, dobru hranu i seks - kaže i dodaje da je zbog toga zasigurno Božji dar mlađim muškarcima.

Kaže kako bi svog mlađeg ljubavnika mogla učiti povijest i upoznati ga s glazbom starije generacije te da ima puno zabavnih priča iz 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća.

Ljuti ju što postoje dvostruka mjerila i nikome se ne podigne ni obrva kada čuju da zaručnica Dolpha Lundgrena (63) ima samo 24 godine, a žene se često osuđuje kada je situacija obrnuta.

- Sviđa mi se ideja o mlađem ljubavniku i zato jer želim nekoga tko je spontan. Nekoga s mladim tijelom, koga život nije umorio i zatomio mu entuzijazam. Želim intenzitet i vitalnost. Istina, meni toga danas fali, ali jedva čekam trenutak kada ću opet moći živjeti punim plućima kada ova situacija s koronom prođe. Iako moje tijelo nije kao što je prije bilo, prilično sam sigurna da mogu naći nekoga tko će cijeniti moje mane, bore i sve ostalo jer je to tijelo zrele, iskusne žene. Ja nisam operirana lutka i stvarna sam žena - govori Ulrika.

Misli da iskustvo starijih žena odgovora mlađim muškarcima te da bi se mogli lijepo nadopunjavati. Jedino ju brine što bi njezina djeca rekla na takvu vezu i sigurna je kako bi je pokušali odgovoriti.

- Sigurno bi im trebalo neko vrijeme da se naviknu na tu ideju, ali za mene ta fantazija je jako stvarna i ne želim se ograničavati - zaključila je za The Sun.