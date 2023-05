'Imam 80 godina i ponovno se udajem: Napokon sam sretna'

Amerikanka Janet Merryman iz Marylanda udaje se po drugi put. Ova 80-godišnja baka rado se pokazala u vjenčanici dok se priprema za udaju i maksimalno iskorištava svoje sretne trenutke.

Janet je ostala udovica kada je bila u svojim 60-ima. No, nakon što se po drugi put zaljubila u 20 godina mlađeg muškarca, odlučila je iskoristiti svoj veliki dan.

Janetina unuka Danielle objavila je video na društvenim mrežama koji prikazuje njezinu glamuroznu baku kako se šeta na modnoj pisti u salonu vjenčanica nakon isprobavanja jedne od tri haljine.

Janet je gostovala u emisiji Good Morning America nakon što je video postao viralan i ohrabrila druge žene u starijim godinama da ne odustaju od ljubavi.

- Riskirajte, to je sve što mogu reći. To je ono što ja radim. Nemam više toliko godina ispred sebe i sada sam sretna - rekla je Janet.

Otkriva da je svog zaručnika upoznala dok joj je bio prvi susjed, no prvih sedam godina živjeli su u istoj ulici, no on je bio oženjen i imao je djecu. Kad je njegov brak završio, Janet ga je počela pozivati na ručak i par se zaljubio.

Pripremajući se za svoj veliki dan, Janet je s unukom otišla u trgovinu vjenčanicama i odabrala tri haljine koje je su joj se svidjele. Danielle je otkrila da je Janet bila zvijezda trgovine jer su sve oči bile uprte u nju dok je isprobavala haljine.

- Sve te druge mladenke koje isprobavaju haljine se zaustavljaju da gledaju moju baku - rekla je.

Dok se sprema prošetati do oltara po drugi put, Janet je rekla kako je jako sretna, donosi Daily Mail.

- Svi su me pitali zašto se ne smijem više i evo sada se puno više smiješim - dodaje.

