Imam rak i zahvalna sam što mogu biti s djecom u izolaciji

Majka sedmero djece, koja boluje od raka dojke u četvrtoj, terminalnoj fazi, na Instagramu je objavila kako je sretna zbog izolacije uslijed pandemije korona virusa, jer joj je to omogućilo da provede više vremena sa svojom djecom. Za nju je to sreća u nesreći, kaže.

Alisha Hamilton (30) iz Novog Južnog Walesa u Australiji suočila se s rakom dojke u trećoj fazi kad je još bila u 32. tjednu trudnoće. Tjedan kasnije liječnici su obavili mastektomiju, a samo dan kasnije rodila je zdravog sinčića Issaca. Kad je on navršio tri tjedna, ona je krenula na kemoterapiju, no rak se proširio i uskoro je dijagnoza bila - čevrta, neizlječiva faza.

- Za mene je ovo sreća u nesreći, jer zahvaljujući izolaciji provodim vrijeme sa svojom djecom. Možemo se maziti i grliti koliko želimo, mogu ih poučiti još puno toga. Uživam i u školi od doma, za koju nikad ne bih mogla ni zamisliti da će se dogoditi, jer su mi djeca pokazala koliko su pametna. Uistinu sam blagoslovljena time što imam tako ispunjen dom, s toliko smijeha, zagrljaja i poljubaca - piše majka.

Dodala je i poruku za svoje mališane: 'Ne bih mogla zamisliti život bez vas, svi mi dajete razloga da nastavim dalje s liječenjem'.

- Vi ste moja snaga u najtežim danima, kad se ne osjećam najbolje, bude bolje čim čujem vaše glasove. To je kao da se nešto promijenilo - ustajem i mogu zaboraviti sve simptome koje osjećam i nastaviti dalje. Svaki dan koji mogu provesti s vašim nasmiješenim licima za mene je dar, kao i stvaranje naših novih sjećanja i nježnih trenutaka koje ćete pamtiti - piše Alisha, a prenosi The Sun.

I dalje je pod redovnim kemoterapijama, njeno je stanje trenutno stabilno, no svjesna je, kaže, da se situacija može promijeniti.

- Kemoterapija 'briše' sve stanice, a zatim imunoterapija pomaže da loše stanice 'spavaju' što duže, ili dotle dok moje tijelo ne postane otporno na lijekove. Nadam se da možemo pokušati još nešto što bi pomoglo, no zasad sam sretna što i ova terapija djeluje - kaže.

Njezin prijatelj Samir Taouk, koji je pomogao pokrenuti kampanju za skupljanje novca za njeno liječenje i obitelj putem GoFundMe platforme, kaže kako 90 posto metastatskog karcinoma kakav ona ima završi smrću.

- Liječnici nemaju odgovor na pitanje koliko joj je vremena preostalo, no cilj je produljiti joj život. To može biti 6 ili 12 mjeseci, a možda i šest godina - kaže.

Alisha je, inače, iz prve veze već imala dva dječaka i djevojčicu, a njen partner Metin bio je samohrani otac tri djevojčice kad su započeli vezu.

Oni su naša verzija popularne serije The Brady Bruch - kaže Samir. Naime, Alisha je odjednom postala mama šestero djece mlađe od 11 godina. Nakon četiri godine zajedno, željeli su vlastito dijete. Ludo zvuči, ali tako su željeli, i nakon nekoliko mjeseci pokušaja da ostane trudna, liječnici su dijagnosticirali neplodnost.

Ipak, nakon više mjeseci pokušaja, Alisha je ostala trudna. S tom je trudnoćom imala komplikacije sve do 26. tjedna, kad se situacija počela stabilizirati, no sreća je bila kratkotrajna. Do tad je saznala za rak i za to da je metastazirao i proširio se na jetru.

Tada je Alisha sastavila listu želja i snova koje želi ispuniti, uključujući udaju za Metinu. To su obavili u studenome.

- Još nismo imali medeni mjesec, ali nadamo se tome možda iduće godine - kaže Alisha, čija se obitelj nadala da će putem stranice GoFundMe prikupiti 27.000 funti, odnosno oko 230.000 kuna, a ubrzo je na računu imala oko 264.000 kuna.

