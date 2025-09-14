Obavijesti

VRLO JE JEDNOSTAVNO

'Imao sam velikih problema s puževima u vrtu, a onda sam otkrio ovaj odličan trik'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram@tomindeed

Britanski komičar i TV zvijezda Tom Allen, na svojemu TikTok profilu često dijeli savjete vezane uz vrtlarstvo. Tako je uspio otkriti idealan način kako se riješiti puževa iz vrta koji je jednostavan i zdravstveno prihvatljiv

Velika britanska TV zvijezda, Tom Allen, poznat posebno po ulozi voditelja u showu The Great British Bake Off: An Extra Slice, u kojem se natječu profesionalni kuhari, otkrio je trik koji uz pomoć kojeg se možete riješiti puževa u vrtu, koji stoji oko 30 penija (oko 28 centi), prenosi The Sun. 

POGLEDAJTE VIDEO: Terapija puževima za zdraviju i pomlađenu kožu

Pokretanje videa...

Terapija puževima 01:08
Terapija puževima | Video: KanalRi

Pokazujući svoj vrt bez puževa, rekao je da mu se iznimno uspješnom pokazala izrada 'tikvice od češnjaka'. Tom Allen objašnjava da treba kuhati cijelu glavicu češnjaka ili nekoliko njih i to nekoliko sati u litri vode.

Foto: Intagram@toindeed

- Kad se voda reducira, zgnječite glavice češnjaka i smjesu propasirajte. Tad ćete dobiti smjesu češnjaka koju možete razrijediti u otprilike pola litre vode. Tu sam smjesu koristio na svim svojim usjevima i dosad se pokazalo vrlo uspješnim, rekao je. 
- Mmm, a i lijepo miriše – našalio se u svojoj maniri. 

I upravo u tome je tajna: Naime, češnjak sadrži alicin, spoj koji mu daje miris i koji će spriječiti puževe da mu se približe. Ako puževi puževi dođu u dodir sa smjesom, vjerojatno će uginuti kroz nekoliko sati. S obzirom da je češnjak relativno jeftin, to je daleko jeftinije od bilo kojeg skupog sredstva za ubijanje puževa.

Foto: Intagram@toindeed

Tomov video mnoge je  impresionirao pa je dobio veliki broj komentara, ali i savjeta za rješavanje puževa iz vrta koje su drugi ljudi isprobali. 

-  Bio sam opsjednut time da očistim vrt od puževa. Isprobao sam zamke sa hmeljem, sprej sa češnjakom, pa i skupljanje na večer i time spasio mnogo posađenog – piše jedan komentator. 

- Cimet mijenja igru! Puževi ga mrze, odgovara drugi, dok treći piše da vlasnik vrta može nabaviti jednu, dvije patke, koje jedu puževe i još osvojiti nagradu: pačja jaja. 

Jedan komentator piše kako on koristi tanjurić s mlijekom. 

- Kad izađu 'na piće' jednostavno ih pokupite i premjestite na susjednu livadu - savjetovao je. 

