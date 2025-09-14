Britanski komičar i TV zvijezda Tom Allen, na svojemu TikTok profilu često dijeli savjete vezane uz vrtlarstvo. Tako je uspio otkriti idealan način kako se riješiti puževa iz vrta koji je jednostavan i zdravstveno prihvatljiv
'Imao sam velikih problema s puževima u vrtu, a onda sam otkrio ovaj odličan trik'
Velika britanska TV zvijezda, Tom Allen, poznat posebno po ulozi voditelja u showu The Great British Bake Off: An Extra Slice, u kojem se natječu profesionalni kuhari, otkrio je trik koji uz pomoć kojeg se možete riješiti puževa u vrtu, koji stoji oko 30 penija (oko 28 centi), prenosi The Sun.
Pokazujući svoj vrt bez puževa, rekao je da mu se iznimno uspješnom pokazala izrada 'tikvice od češnjaka'. Tom Allen objašnjava da treba kuhati cijelu glavicu češnjaka ili nekoliko njih i to nekoliko sati u litri vode.
- Kad se voda reducira, zgnječite glavice češnjaka i smjesu propasirajte. Tad ćete dobiti smjesu češnjaka koju možete razrijediti u otprilike pola litre vode. Tu sam smjesu koristio na svim svojim usjevima i dosad se pokazalo vrlo uspješnim, rekao je.
- Mmm, a i lijepo miriše – našalio se u svojoj maniri.
I upravo u tome je tajna: Naime, češnjak sadrži alicin, spoj koji mu daje miris i koji će spriječiti puževe da mu se približe. Ako puževi puževi dođu u dodir sa smjesom, vjerojatno će uginuti kroz nekoliko sati. S obzirom da je češnjak relativno jeftin, to je daleko jeftinije od bilo kojeg skupog sredstva za ubijanje puževa.
Tomov video mnoge je impresionirao pa je dobio veliki broj komentara, ali i savjeta za rješavanje puževa iz vrta koje su drugi ljudi isprobali.
- Bio sam opsjednut time da očistim vrt od puževa. Isprobao sam zamke sa hmeljem, sprej sa češnjakom, pa i skupljanje na večer i time spasio mnogo posađenog – piše jedan komentator.
- Cimet mijenja igru! Puževi ga mrze, odgovara drugi, dok treći piše da vlasnik vrta može nabaviti jednu, dvije patke, koje jedu puževe i još osvojiti nagradu: pačja jaja.
Jedan komentator piše kako on koristi tanjurić s mlijekom.
- Kad izađu 'na piće' jednostavno ih pokupite i premjestite na susjednu livadu - savjetovao je.
