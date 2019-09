Imate bijele kuglice oko očiju? Nipošto ih nemojte istiskivati

Jeste li ikad primijetili sitne bijele ili žute točkice na kapcima, ispod njih, na nosu ili obrazima? Te tvrdoglave izbočine su milije, a to su zapravo sićušne ciste koje se formiraju ispod kože.

Nastaju kada sićušni dijelovi mrtvih stanica kože ostanu zarobljeni ispod kože i stvore zaista čvrstu, malu bijelu kuglicu. Unutar te ciste ima keratina, proteina kojeg inače ima u koži i kosi.

Milija može narasti do dva milimetra, ali često su i manje. Iako se one mogu razviti kod bilo koga, te izbočine se najčešće javljaju kod novorođenčadi.

Milije kod odraslih ipak mogu trajati dulje. U oba slučaja, milija je bezopasna i obično joj nije potrebno liječenje.

Što uzrokuje milije?

Nitko zapravo ne zna što uzrokuje pojavu milija ili zašto ih neki ljudi dobivaju više od drugih. Neka izvješća tvrde da uporaba grubih ili teških proizvoda na koži može uzrokovati nastanak milija.

Milija se također može povezati s nekim zdravstvenim stanjima, određenim lijekovima i traumama na koži, poput opekotina, osipa, dermabrazije, pa čak i tetovaže. U tim se slučajevima izbočine nazivaju 'sekundarnom milijom' i mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu.

Ona se može razviti na nekom području nakon procesa stvaranja mjehurića, površnih čireva ili od trauma i drugih raznih postupaka.

Sličan proces se događa i s opeklinama od sunca. Milije se mogu pojaviti i kada se koža ljušti te se mali komadići epiderme zarobe u koži.

Također, postoje i lijekovi koji mogu doprinijeti razvoju milija, uključujući inhibitore tirozin-kinaze koji liječe različite vrste raka i jake kortikosteroide.

Kako ih se riješiti?

Milija se ne treba liječiti, ona obično nestaje u roku od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. No, vjerojatno ćete se željeti riješiti tih kvržica što prije iz kozmetičkih i estetskih razloga. Kao i kod bilo koje druge nepravilnosti na koži, milije nemojte istiskivati jer će to samo pogoršati situaciju na licu.

Jedini siguran način da se riješite milija je da posjetite dermatologa. Također, pametna njega kože je važna, ali ona neće riješiti milije, odnosno nepravilno čišćenje lica neće uzrokovati milije.

Pariti lice ili stajati pod vrućim tušem može pomoći u omekšavanju vanjske površine milija, pa će ih dermatolog lakše ukloniti. Para će otvoriti pore, ali milije se tako isto nećete riješiti.

Neki za rješavanje milija iskušavaju razne kućne lijekove poput ružine vode (navodno djeluje protuupalno) ili Manuka med (također se smatra da djeluje protuupalno i antimikrobno), ali nema dokaza da ovi pripravci stvarno i pomažu kod rješavanja milija. Isto vrijedi i za pilinge jer bi oni zapravo mogli pogoršati stanje milje.

Postoje neki dokazi koji ukazuju na to da lijekovi koji iz vitamina A potiču retinoide mogu pomoći riješiti milije. Ako imate puno milija, liječnik vam može preporučiti retinoid za smanjenje njihovog broja i lakše uklanjanje.

Kada trebate posjetiti dermatologa?

Ako odlučite da se zaista želite riješiti milija, posjetite dermatologa. Milija je benigna i ne zahtijeva liječenje ali dermatolog može pomoći u postavljanju dijagnoze što se njih tiče, pogotovo ako ste zabrinuti zbog njihovog izgleda. Dermatolog vam također može pomoći ukloniti milije ako su nadražene ili ako vam estetski smetaju.

U ordinaciji dermatologa uklanjanje milija je vrlo jednostavno. One su površne, ali ipak ih ne možete samo istisnuti. Dermatolozi ih zato uz pomoć oštrice probuše i istisnu, piše Health.