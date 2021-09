Bol koja se javi tijekom seksa nije baš tema o kojoj razgovaramo svakodnevno i sa svima, no javlja se često i bez sumnje spada u probleme koje ne bismo smjeli zanemarivati.

POGLEDAJTE VIDEO: Slomio penis tijekom seksa

Gotovo tri od četiri žene doživjet će bol tijekom odnosa u nekoj fazi života, tvrde američki ginekolozi. Najčešće, bol se javlja tijekom menopauze, kada smanjena razina estrogena može dovesti do suhoće rodnice i iritacije tijekom odnosa, zbog koje seks može biti neugodan i bolan.

Nemojte se samo skrivati i trpjeti, prvi korak da izađete iz tog neugodnog kruga je otvoreni razgovor s liječnikom. No postoji nekoliko razloga koji mogu biti povezani s tim i nekoliko mogućih rješenja od kojih i sami možete krenuti:

Ako lubrikanti ne pomažu

Lubrikanti, ili vaginalni ovlaživači često su 'prva linija obrane' kad seks postane neugodan, tvrde istraživači. Uzrok boli često je suhoća rodnice, kaže ginekologinja dr. Arianna Sholes-Douglas.

Dakle, ako podmazivanje ne rješava problem, svakako vrijedi porazgovarati o problemu s liječnikom. Suhoću rodnice mogu potaknuti i hormonalne promjene, dojenje, neki lijekovi, pa čak i stres, stoga ćete u razgovoru s liječnikom najbolje detektirati uzrok problema i doći do odgovarajućih lijekova.

Kada bol prati krvarenje

Nekoliko kapi krvi na plahti nakon seksa normalna su pojava ako žena još ima menstruaciju. No ako se krvarenje javi uz bolove, to je druga priča. Moguće je da zbog suhoće rodnice dođe do oštećenja vaginalnog zida uslijed čega može doći do krvarenja, kaže dr. Sholes-Douglas.

I infekcije koje se prenose spolnim odnosom, kao što su klamidija, ili gonoreja, mogu uzrokovati krvarenje i bol nakon seksa. No druga je stvar ako ste u postmenopauzi, u tom slučaju bilo kakvo krvarenje nakon seksa (ili u bilo koje drugo vrijeme), jest razlog za razgovor s liječnikom i odlazak na pregled kako bi se isključio rak grlića maternice.

Ako boli dok piškite

Ako vas pecka ili boli dok piškite, možda je u pitanju gljivična infekcija ili bakterijska vaginoza (bakterijska infekcija koja uzrokuje disbalans između dobrih i loših bakterija u vagini). Iako takve infekcije ponekad možemo zaliječiti sami, dobro je posjetiti liječnika, jer će vam potvrditi o čemu se radi i po potrebi prepisati antibiotike.

No infekcije nisu jedini uzrok boli dok piškite. Ona može biti povezana i s 'kapuljačom' koja prekriva klitoris. Naime, klitoris je prirodno prekriven s malo kože, koja ga u nekim slučajevima može prekriti, što može dovesti do nakupljanja bakterija zbog kojih se može razviti infekcija i seks postaje bolan.

Ako vaš ginekolog procijeni da je u tome problem, rješenje može biti mali operativni zahvat kojim će se dio kože ukloniti.

Ako je bol intenzivna i dugotrajna

Ako vašu bol ne prate drugi simptomi, ali je uporna i ne prolazi, nemojte dopustiti da to traje predugo, odnosno svakako porazgovarajte s liječnikom, kaže dr. Sholes-Douglas. Svakako se javite liječniku i ako se dogodi bilo kakva trauma, ili postoje vidljive lezije na spolnom organu ili neke abnormalne promjene.

- Nikad nemojte čekati da problemi i bolovi postanu neizdrživi, ili toliko neugodni da ih je teško izdržati. Pa, čak i ako problemi nisu veliki, posavjetujte se s liječnikom, jer ćete zajedno sigurno lakše doći do rješenja, piše portal Prevention.