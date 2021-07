Napadi vrućine, promjene raspoloženja, nepredvidljivi menstrualni ciklusi, suhoća rodnice, smanjen libido, problemi sa spavanjem, debljanje, sve su to simptomi s kojima se mnoge žene suočavaju tijekom menopauze, što predstavlja najmanje trećinu, pa sve do polovice života, ako u obzir uzmemo i postmenopauzalnu fazu. Često se nije lako nositi s tim, kaže dr. Suzanne Gilberg-Lenz, ginekologinja koja se u svom radu bavi bavi integrativnom medicinom.

- Nedavno istraživanje u časopisu Menopause proučavalo je razlike u ublažavanju simptoma, nuspojavama i sigurnosti žena koje koriste konvencionalnu hormonsku terapiju (sve terapije su odobrene od strane FDA i koriste se samo na recept) u odnosu na one koje koriste hormonsku terapiju peletom, pri čemu se pelete koje sadrže estradiol i testosteron apsorbiraju u tijelu i traju tri do devet mjeseci. Prema toj studiji, žene koje su primale pelete imale su više komplikacija, poput abnormalnih krvarenja koja zahtijevaju histerektomiju i drugih dosadnih nuspojava, poput gubitka kose, akni i debljanja - kaže dr. Gillberg. Dodaje kako je sljedeća zabrinjavajuća stvar to da kada se pelete i daju ženi, vrijeme potrebno da se lijek apsorbira i tijelo ga metabolizira uvelike varira od žene do žene.

Budući da su nuspojave različite, neke se žene možda ne žele pouzdati u farmakološke metode i umjesto toga traže prirodne načine za upravljanje simptomima menopauze. Usprkos tome, uvijek se preporučuje suradnja s liječnikom, kako biste pronašli najsigurniji i najučinkovitiji plan za vas.

Prirodne metode za upravljanje uobičajenim simptomima menopauze

Kao ginekologinja i liječnik integrativne medicine, te žena koja je preživjela karcinom dojke, mogu govoriti o prirodnim metodama ublažavanja simptoma menopauze koje sam sama isprobala. Kada koristite suplemente, obavezno razgovarajte sa svojim liječnikom i pobrinite se da ne miješate lijekove, već budite strpljivi. Suplementima će trebati više vremena (obično 30 do 90 dana) i zahtijevaju dosljednu upotrebu prema uputama.

Za navale vrućine i noćno znojenje:

Moj trenutno omiljeni dodatak je ekstrakt kore primorskog bora, koji prema jednoj maloj studiji marke Pycnogenolmay, smanjuje znakove i simptome povezane s prijelazima menopauze, uključujući valunge i noćno znojenje.

Genistein iz soje, crvena djetelina i sibirska crvena rabarbara smatraju se fitoestrogenima, a kod nekih dobro djeluju povećavajući udio molekula biljnog podrijetla nalik estrogenu (hormonu koji se prirodno smanjuje tijekom menopauze).

Za promjene raspoloženja:

Na početku menopauze, pacijentice se često žale na promjene raspoloženja. Tjeskoba, panika i depresija rađaju se naizgled niotkuda, što može promijeniti odnose i osjećaj za stvarnost.

Volim konopljiku, jer pomaže kod promjena raspoloženja, kao i nekih fizičkih simptoma 'PMS-a', poput osjetljivosti dojki. Iako su potrebna dodatna istraživanja, neki stručnjaci vjeruju da ona djeluje na povećanje proizvodnje vlastitih zaliha progesterona, što može spriječiti pomak prema 'dominaciji estrogena'.

Ashwagandha, pasiflora, rodiola i tulsi (ili sveti bosiljak) također obećavaju, sugeriraju neka ograničena istraživanja, koja su pokazala da mogu pomoći u popravljanju lošeg raspoloženja i smanjenju stresa.

Za poremećaj spavanja:

Poremećaji spavanja ogroman su problem, no pacijenti često ne prepoznaju kako to utječe na njih: U stvari, spavanje utječe na gotovo svaki drugi problem u menopauzi. Ako se ne uspijemo oporaviti kroz spavanje, ne možemo normalno razmišljati, raspoloženje nam se pogoršava, manje nas zanima seks i tijelo će teško zadržati optimalnu težinu, odnosno veća je vjerojatnost za debljanje, a to može povećati rizik od drugih zdravstvenih problema, poput metaboličkih bolesti, inzulinske rezistencije i srčanih problema.

Neka istraživanja sugeriraju da pasiflora koju konzumirate u obliku čaja može poboljšati san

Preporučujem i organske proizvode dobivene iz konoplje punog spektra. Način primjene također je ključan: Tinkture ili sprejevi koji se koriste pod jezikom najbrže se apsorbiraju i metaboliziraju, što će pomoći da zaspite. Ako trebate pomoć da se ne bi budili tijekom noći, dobri su i pripravci poput gelova, žvakaćih guma ili tinktura, jer će djelovati i satima nakon što se probave i obrade.

Za nizak libido:

Kad bi libido imao prekidač za uključivanje i isključivanje! Sve, od našeg odnosa prema vlastitom tijelu pa do toga kako komuniciramo s ljubavnicima, može utjecati na seksualni interes, seksualni odgovor i zadovoljstvo. Kako se naše tijelo mijenja pod utjecajem hormona, pa se može javiti suhoća rodnice, uslijed pada razine estrogena, odnos bi mogao postati bolan .Za sve one koji su odlučni u tome da izbjegavaju primjenu hormona čak i lokalno, u vaginalnim kremama, razmotrite uređaje za povećanje protoka krvi i proizvodnju kolagena, jer oboje mogu vratiti sposobnost samopodmazivanja rodnice, te uživanja u seksu.

- Zbog toga volim radiofrekvencijske uređaje, poput Votive (morat ćete posjetiti pouzdanog medicinskog stručnjaka sa seksualnim zdravljem da biste se liječili).

Infekcije mokraćnog sustava (UTI) i suhoća rodnice mogu se vremenom povećavati zbog gubitka estrogena na osjetljivom intimnom tkivu reproduktivnog trakta: Dodatak D-manoza i ekstrakt brusnice već se dugo koriste za smanjenje infekcije mokraćnog sustava i mogu se sigurno koristiti u menopauzi, ali jednako je važno održavati tkivo dobro hidratiziranim i zaštićenim. Ne koristite agresivna sredstva za pranje vagine, već pH-uravnotežene gelove, te razmislite o korištenju probiotika koji ima pozitivan utjecaj i na vaginalni microbiome.

Iako smatram da su gore navedeni prijedlozi korisni za mene, uvijek surađujte sa svojim liječnikom kako biste utvrdili što će vama najbolje odgovarati. I ne zaboravite, bez promjena u načinu života, poput vježbanja, spavanja i smanjenja stresa, teško će se postići trajni utjecaji, zaključuje ginekologinja, prenosi Mind Body Green.