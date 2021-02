Jedna od najvažnijih i formativnih vrsta odnosa koje ćete doživjeti tijekom života je prijateljstvo. Prijatelji su ljudi s kojima možete dijeliti intimnost i iskustva, daju vam osjećaj pripadnosti i sigurnosti znajući da vas ljudi do kojih vam je stalo vole i cijene.

Ljepota prijateljstva je u tome što morate birati prijatelje, za razliku od obitelji. Ali svatko tko je ikada imao negativnog iskustva s nekim za koga je smatrao da je prijatelj, vjerojatno može potvrditi činjenicu da nije uvijek lako uočiti istinsko prijateljstvo. Stručnjaci za mentalno zdravlje Chaute Thompsonom i Jinnie Cristerna za mbg su razjasnili što točno nekoga čini dobrim prijateljem i nekoliko savjeta kako i sam postati dobrim prijateljem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što čini dobrog prijatelja?

1. Poštenje

Od svih osobina koje bi dobar prijatelj mogao imati, iskrenost je sigurno među najvažnijima. Pošten prijatelj je netko tko vam može i reći će vam istinu, umjesto da vas laže kako bi vas usrećio ili umirio. Dobar prijatelj reći će vam istinu čak i ako je teško, kaže Cristerna, jer vas vole.

2. Otvoren um

Prijatelj koji ne osuđuje čini da se osjećate sigurno i voljeno zbog onoga što jeste, a nisu netko tko vam ulijeva sumnju u sebe ili nesigurnost. Neosuđujući prijatelji vas slušaju i daju sve od sebe da vide stvari s vašeg gledišta.

3. Prihvaćanje

Pravi prijatelji prihvaćaju vas čak i kad vam se život kreće u različitim smjerovima. Pravi prijatelji razumiju da su vaši izbori vaši i prihvaćaju te odluke jer znaju da ono što je dobro za njih ne mora nužno biti i za vas.

4. Pouzdanost

Povjerenje nam omogućuje da se s prijateljima osjećamo sigurno - sigurno da budemo ranjivi i podijelimo svoje planove, svoje ja i svoj život. Pouzdani prijatelj čuva vaše tajne, ispunjava njihova obećanja i pouzdan je.

5. Nezahtjevnost

Mnogi dugogodišnji prijatelji ukazuju na činjenicu da kad već neko vrijeme nisu u kontaktu i konačno se ponovno povežu, kao da nije prošlo vrijeme. Drugim riječima, prijatelji ne bi trebali stalno zahtijevati svu vašu pažnju i razumjeti kada život postane zauzet.

Savjeti kako biti dobar prijatelj:

1. Dajte prioritet izdvajanju vremena jedni za druge.

Slobodno vrijeme je sveto, jer ga nemamo puno. Istodobno, prijateljstva rastu kroz zajednička iskustva i kvalitetno provedeno zajedničko vrijeme. Znak dobrog prijatelja je netko tko odvaja vrijeme za vas i provodi vrijeme s vama kao prioritet. Dobar prijatelj također će tražiti mogućnosti da maksimizira vaše zajedničko vrijeme tražeći zabavu i jedinstvena iskustva koja jačaju i održavaju vašu vezu.

2. Otvorite se i dopustite jedni drugima da budu ranjivi

Dobar prijatelj je netko iskren, netko s kime možete biti svoji i oni sami oko sebe, objašnjava Cristerna. Dobar vam prijatelj omogućuje da budete ranjivi s njima i obrnuto, što znači da možete međusobno izlagati svoje osjećaje i okolnosti i vjerovati jedni drugima da će vas slušati, biti podrška i u srcu imati najbolje interese jedni za druge.

- Mogućnost zabave i dijeljenja posebnih uspomena rezultat je odnosa s povjerenjem koji se osjeća sigurno -dodaje Cristerna.

3. Obratite pažnju na sitnice

- Dobar prijatelj može čitati između redova onoga što se govori jer obraća pažnju i poznaje vaše srce - kaže Thompson.

'Na primjer, ako pitam: 'Kako si?' blisku prijateljicu i odgovor je 'U redu', odmah znam da nije u redu. Dobra prijateljica obraća pažnju na detalje jer vam je stalo da odvojite vrijeme da shvatite srce svog prijatelja.'

4. Budite spremni izazivati ​​jedni druge

Dobar prijatelj gura vas da rastete, obavijestit će vas kad krenete krivim putem i 'izazvat će vas kad vas treba izazvati', kaže Thompson. I to je 'sve učinjeno u ljubavi i s poštovanjem'. Na taj način možete zajedno rasti i podržavati jedni druge putem.

- U osobnoj sam se priči naljutio na nekoga, a jedan od mojih dobrih prijatelja zaustavio me na pola puta i rekao: 'Jinnie, znaš da griješiš. Uvijek sam s tobom, ali zastani i razmisli o ulozi koju si u tome igrao. Taj trenutak ostaje do danas, jer me voljela dovoljno da mi kaže da se zaustavim, a došao je iz ljubavi. Zbog toga sam mogla primiti kritiku - objašnjava Cristerna, objašnjavajući da to rade prijatelji.

5. Budite otvoreni

Da biste bili dobar prijatelj, morate biti otvorenog uma, kaže Thompson. Otvorenost uma omogućuje vašem prijatelju da bude autentičan, posebno kad donose odluke. Ostajući otvorenog uma i ne ubacujući vlastite pristranosti u donošenje odluka vašeg prijatelja, podržavate ga.

- Dobri nas prijatelji podržavaju, daju nam prostor da budemo sami i griješimo i poštuju granice - dodaje Cristerna.

6. Pazite na njih

- Dobar prijatelj ustat će i učiniti ispravne stvari kad nitko ne gleda, čak i ako im to ne koristi. To možda nije vrsta definicije koju većina ljudi ima o hrabrosti, ali vjerujte mi - za to je potrebno puno hrabrosti - kaže Cristerna.

Na primjer, mogli biste se naći u situacijama kada drugi ljudi ne postupaju dobro s vašim prijateljem ili kada znate da bi vaš prijatelj mogao doći u lošu situaciju. Što je više moguće, dobri prijatelji spremni su reagirati u ime svojih prijatelja, bez obzira znači li to zatvaranje tračeva o njima, osiguravanje sigurnog dolaska kući nakon noćnog provoda ili nečeg drugog.

Što je sa lošim prijateljima?

Evo nekoliko znakova nezdravog prijateljstva, prema Thompson:

Prijateljstvo podrazumijeva uzajamnost i poštovanje, dodaje Cristerna. Bez ove dvije osobine, veza će s vremenom biti ograničena i propadati. Kad se nalazite u onom što se osjeća poput otrovnog prijateljstva ili zavisnoga prijateljstva, najbolje je odrediti koji je najzdraviji način za prekid prijateljstva.

Komunicirajući potrebu da prekinete prijateljstvo, želite osigurati da ste vlasnik odluke i da vam bude jasno kako odnos funkcionira, a ne funkcionira za vas. Međutim, ovo nije vrijeme za krivnju - zapravo, ovo je vrijeme da oprostite i zatražite oprost s milošću i lakoćom. Prekinuti prijateljstvo već je dovoljno teško. Cristerna preporučuje da budete suosjećajni, pa ako ponovno prijeđete put (a to obično činite), možete se pozdraviti i nadoknaditi na ugodan i prirodan način.