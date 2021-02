Kod promatranja parnih i neparnih brojeva u datumu rođenja, u obzir treba uzeti tri faktora - dan, mjesec i godinu rođenja, a upravo ta kombinacija može otkriti nešto zanimljivo o vašoj osobnosti, tvrde numerolozi.

Kako biste otkrili numerološko značenje za sebe, trebate svesti brojeve iz svog rođenja na jednoznamenkasti broj, utvrditi je li on paran ili neparan te potom cjelokupnu kombinaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Primjerice, ako ste rođeni 12. prosinca 1980. godine, ovako bi računica trebala izgledati:

Znači, vaša ukupna kombinacija je neparno-neparno-neparno. Sada to izračunajte po svom datumu rođenja i otkrijte značenje vlastite kombinacije.

Ovo su sve postojeće kombinacije:

1. Nepar-nepar-nepar

Ljudi koji su čisti astrološki nepar cijeli će život težiti onome što možemo nazvati 'svjetlom', odnosno spoznajama, znanju i prosvjetljenju. Naklonjeni su umjetnosti, blizak im je duhovni svijet i spoznaje koje bi drugi mogli nazvati paranormalnim. Vrlo su emotivni, vođeni plemenitim ciljevima te su u pravilu sanjari te graditelji 'kula u oblacima.

U svakom slučaju, posjeduju veliku kreativnu i misaonu energiju. U odnosima, oni žive za ljubav, pa ne čudi kako u potrazi za njoj daju svoje osjećaje, izlože se te pritom postanu ranjivi i nastradaju. Općenito, u životu će najteže doći do harmonije u međuljudskim te partnerskim odnosima te će često biti u kaotičnim situacijama zbog snažnih emocija koje ih vode. Tada se može javiti tjeskoba i beznađe, kao i mračno raspoloženje. Pronalazak partnera i prijatelja koji ih shvaćaju i podupiru za njih je ključan da mogu zablistati i na drugim poljima.

Dobra stvar je što su kod njih loša raspoloženja kratkotrajna, a općenito imaju puno energije i optimizma koje prenose na druge te svojom šarmantnom osobnošću mogu magnetski privlačiti ljude. Osobito ih obožavaju djeca - oni instinktivno prepoznaju njihovu divnu i čistu dušu. Sposobni su dati drugima jako puno, izrazito su empatični. No, ove osobe znaju biti i strahovito razdražljive, padaju u vatru zbog najobičnijih i zanemarivih sitnica koje samo one vide i koje samo njima smetaju. Često kada se počnu ljutiti na druge, tu ljutnju mogu sa svim žarom prenijeti i na sebe same. Događa im se da u određenom trenutku žele mnogo više nego što se to tada može, pa je to i najčešći povod za nerviranje i ispade bijesa, piše Atma.

2. Nepar-nepar-par

Svima koji su u danu i mjesecu nepar, a u godini – par, pripisuje se da su vrlo emotivni. Samo tu njihovu emotivnost oni tako vješto prikrivaju, da u pojedinim momentima i sami povjeruju kako su “operirani” od osjećaja. Kako drugi ne znaju pravu prirodu ovih osoba, a one same se kontra reklamiraju, ostaju krajnje zagonetne za okolinu (kontra reklamu njihovu mogu progutati do kraja samo ograničeni, dok ostali vide i osjećaju da nešto tu nije u redu). Sve dok o svojim planovima i namjerama ove osobe ne pričaju ili ne upoznaju čak ni svoje najbliže, sve dok su na drugim temama, za njih nema problema.

Naime, šutnja je za njih prava formula i tajna uspjeha. Ukoliko progovore, ostat će potpuno nezaštićeni i mnogi će im bez razloga stajati na putu i pokušavati ih ugroziti i poniziti. To je neka vrsta kažnjavanja boljeg od strane goreg, pa osobe iz ove druge kombinacije astrološko-numerološkog par-nepara, moraju računati na stalni život pod maskom. Njih ne treba pokušavati shvatiti i razotkrivati.

Kad god pomislite da ste ih stjerali u škripac i da se moraju otvoriti, oni vam u najvećem povjerenju i uz zaklinjanje na povjerljivost, uvale novu shemu kao apsolutnu istinu o sebi. Zato je bolje da ih ne pritišćete da se iskreno predstave – to je nemoguće. Oni često bez ikakvog (naizgled) povoda i bez ikakve koristi (stvarno) slažu za tako sitne stvari da je to pravo čudo.

Naime, oni su bili sigurno u prilici da nešto iskreno kažu ili se iskreno izraze, a podsvijest ih je u zbrci natjerala da slažu. Zato se misli kako oni vole lagati, a ne zna se da u tim slučajevima nije radila svijest nego podsvijest. Ukoliko stvarno požele slagati, to nikada i nitko ne može otkriti i dokazati. Ukoliko im se dogodi da se opredijele za umjetničko stvaralaštvo, neminovno za sobom ostavljaju maestralna djela, najviše umjetničke i estetske vrijednosti.

3. Nepar-par-nepar

vima kojima je rođenje namijenilo astrološko-numerološki treću kombinaciju par-nepara, suđeno je da se u životu iskazuju kao graditelji i stvaraoci materijalne kulture i uopće opipljive i realne vrijednosti. Iz ove kombinacije su regrutirani najpoznatiji svjetski arhitekti i izumitelji, osobe koje se sa ogromnim uspjehom mogu ogledati u svim poslovima kojima je osnova u prirodnim znanostima. Opredjeljivanje za ostvarivanje karijere u nekoj drugoj oblasti su dosta manje.

Interesantno je da se ove osobe mogu naći u vrlo uspješnom braku s osobom iz bilo koje astrološko-numerološke par-nepar kombinacije. Osnova za takvo predodređenje se nalazi u činjenici da su ove osobe među najreprezentativnijim nositeljima harmonije sklada i jedinstva. Kod njih ima svega što je potrebno bilo kojoj drugoj kombinaciji i zato se mogu uspješno uklopiti sa osobama iz bilo koje kombinacije.

Priroda ovih osoba je najbolji oslonac njihove uspješnosti u realnim okvirima. Tada se otkriva da su po prirodi otvoreni, što se mnogima sviđa, pa ih doslovno usvajaju i obožavaju. Kako ih krasi velika dinamičnost, s njima vam nikada ne može biti dosadno, niti možete u njihovom društvu dospjeti u bezizlaznu situaciju. S obzirom da im je podarena i uvjerljiva sugestivnost, oni su u stanju za svoju ideju i projekt uvjeriti i pridobiti čak i ‘nevjernog Tomu’.

4. Par-nepar-nepar

Mada osobe iz četvrte kombinacije astrološko-numerološkog par-nepara sebe smatraju velikim praktičarima, sposobnim racionalistima i prvenstveno ljudima od akcije, njima je suđeno da latentno naginju misticizmu i okultnim učenjima. Međutim, to im ni najmanje ne smeta pri rješavanju životnih problema. Naprotiv, to ima daje prednost u odnosu na one koji su se opredijelili ili za materijalno ili za duhovno carstvo. U kultnoj seriji ‘Twin Peaks’, režiser Lynch je svog FBI agenta Coopera oblikovao baš po ovoj astrološko-numerološkoj kombinaciji par-nepar. Zaista je dobro kada netko uspije uspostaviti pravu i punu ravnotežu između duhovnog i fizičkog svijeta.

Karakteristično je da se osobe iz ove par-nepar kombinacije mogu okušati u svim sportskim disciplinama, najrazličitijim učenjima i znanostima, da nema oblasti u životu koja im je strana ili nedostupna, samo je pitanje njihove želje. Nitko kao oni nije u stanju biti u svakom jelu začin i to onaj koji daje konačni, završni okus i aromu. Za njih nema bitnih i nebitnih stvari, za njih je sve podjednako važno i vrijedno. Oni nikome i ničemu ne daju apsolutno prvenstvo. Imaju krajnje polivalentna i sistematična zapažanja, angažiranja i nikada i ništa ne može ih u potpunosti vezati i zaustaviti za duže vrijeme.

Pretpostavlja se da bi se ove osobe trebale iskazati, makar u vidu hobija, kao uspješni kipari, slikari ili graditelji. Tu su u poziciji da izraze svoju prirodu u svim praktičnim i mističnim bojama i aspektima.

5. Nepar-par-par

Roditelji bi trebali biti vrlo sretni kada im se rodi ovakvo dijete! Naime, s njim neće imati muka tijekom odgoja, a ni kasnije u samostalnom životu. Ove osobe odlikuje izvanredna umjerenost na emotivnom, duševnom i duhovnom polju, ako i na svim ostalim poljima življenja. U svemu kod njih dominira puna uravnoteženost. Predviđa im se siguran uspjeh ukoliko se budu bavili i posvetili prirodnim znanostima. Može se reći da su rođeni matematičari i suptilni fizičari, ali da se mogu s maksimalnim uspjehom iskazati i kao svestrani biolozi, posvećeni botaničari, analitični ekolozi. Sve što ima veze s prirodnim znanostima, njima je ko pjesmica koju od malena znaju i vole.

Samo oni mogu otkriti neke teorijske postavke o samoj prirodi i strpljivo i sustavno izgrađivati do tada nepostojeća poglavlja i grane pojedinih znanosti i disciplina. Svojom upornošću tope i najveće prepreke koje im se ukazuju na zacrtanom putu i uvijek stižu do određenog cilja.

Oni nikada i ni pod kakvim uvjetima ne dozvoljavaju sebi burnu reakciju, bez obzira na određene stvari i pojave koje izlaze iz kruga normalnosti i svrsishodnosti. Djeluju kao da ih apsolutno ništa ne iritira. To nije točno, već oni uspijevaju sve i svakoga dovesti na pravu mjeru i pravo mjesto, pa ne žele praviti nepotrebni cirkus. U okolini se predstavljaju kao uvijek vedre osobe kojima je stalo do općeg dobra. Vrlo vole i zalažu se za ostvarivanje jednostavnog i mirnog života. Mogu progutati puno toga, ali mogu i u pogodnom trenutku naplatiti račun – s kamatom.

6. Par-nepar-par

Kada okolina za nekoga misli da je hladna osoba, najvjerojatnije se radi o ovoj osobi. Ta vanjska hladnoća, od koje mnogi zaziru, samo je posljedica maksimalne uravnoteženosti (kakva se rijetko sreće), koja omogućuje da se u svakoj prilici reagira britko, hladne glave i krajnje odmjereno i primjereno. Takva unutarnja postavka prema vanjskom svijetu, omogućuje ovim osobama da se upuste potpuno superiorno u svako poslovanje.

Posebno im od ruke ide oni poslovi gdje se traži organizacija širih razmjera. To ih čini zadovoljnim i nije im teško katkada i potpuno bez naknade izvršavati veliku transakciju ili operaciju. Samo oni su u mogućnosti znati u svakom trenu što se događa na kom dijelu opsežne akcije i uvijek imaju pri ruci više spremnih alternativa za svaki problem ili prepreku koja može iskrsnuti.

S lakoćom i nenametljivom spontanošću i sigurnošću znaju nametnuti svoju volju okolini. Slično se događa i kada požele nekoga podrediti ili pridobiti, dovoljno im je par riječi i jedan značajan pogled da od svakog naprave svog sljedbenika i poslušnika. Kada je u pitanju ova šesta kombinacija, onda se može reći da su oni ti kojima su apsolutno nepoznate ikakve duhovne krize. To im daje ogromnu prednost pred osobama iz svih ostalih kombinacija, pa ih ovi drugi smatraju hladnim i zavide im. Sposobnost da se savršeno uspješno nose sa svim problemima je primarna u njihovom životu, pa im mirniji periodi mogu biti vrlo dosadni i neinteresantni u tolikoj mjeri da se često upuštaju u velike pothvate od kojih unaprijed znaju da neće imati nikakve koristi.

7. Par-par-nepar

Činjenica je da u sedmoj kombinaciji astrološko-numerološkog par-nepara, egzistiraju dva para i jedan nepar. To upućuje na zaključak da je ovim osobama bliži i pristupačniji fizički svijet. Međutim, neće se kod njih izgubiti ta jedna fina žica viših spoznaja. To posebno dolazi do izražaja ukoliko ove osobe odluče napraviti karijeru kao liječnici, kirurzi, psiholozi ili psihijatri. Njihova dijagnostika je fantastična. Nevjerojatno je s kojom brzinom i točnošću nešto dijagnosticiraju i kojom spretnošću i rafiniranošću vrše sve moguće zahvate. U tim područjima su bez premca, bilo da se radi o medicini ili ekonomiji. Uvijek su prisutni sa pravim rješenjem.

Njima kao da je suđeno da pomažu drugima i da pri tome ne vode računa o svojim interesima. Uvijek su pri ruci i spremni spasiti. Njima je sasvim svejedno tko je u nevolji, oni prema svima imaju podjednak tretman. Nemate popusta zato što ste im stari prijatelj, niti lošiji tretman što vas ne poznaju ili su pak s vama u svađi. Oni su univerzalni spasioci i osobe koje se na dužnosti ne mogu potkupiti.

Ova kombinacija daje osobe koje imaju vrlo široko obrazovanje, proisteklo iz još šireg pogleda na svijet i fantastičnog uvida i vladanja morem tako raznorodnih područja, pojava i stvari. Mogu biti odlični u polju mistike i okultizma i mada je to oblast koja ih generalno ne privlači, oni s lakoćom mogu savladavati ovu materiju i postati uvaženi poznavatelji i kritičari iste. Ne treba zaboraviti da su ove osobe svrstane u izuzetno racionalan tip, odnosno kategoriju koja ne vjeruje previše u onostrano, već se njima (ako) bavi samo kao još jednim segmentom svog ukupnog obrazovanja.

8. Par-par-par

Kod osoba rođenih u punom astrološko-numerološkom paru, naglašava se puna okrenutost zemaljskim stvarima. Takva osnova, ni u kom slučaju ne isključuje suštinsku i vrlo veliku senzibilnost kod ovih osoba i upućuje na jedan mnogo senzitivniji i dublji unutarnji život no što to drugi primjećuju i no što sami sebi to priznaju.

Možda najbolja ilustracija za ovu tvrdnju leži u odnosu prema umjetnosti. Ove osobe su svjesne svojih nedovoljnih potencijala da same stvaraju umjetnička djela na višoj razini pa se zadovoljavaju praćenjem i poznavanjem umjetnosti na najvišoj razini.

Rijetko se sami upuštaju u avanturu umjetničkog stvaranja jer su svjesni svojih dometa. Eventualno ih može isprovocirati tuđi izuzetno nizak umjetnički domet i veličanje ispraznosti, pa mogu iz vica napraviti vrlo uspješna i originalna ostvarenja. No ni takva ekshibicija ih ne može privući da pogaze svoju svijest i poznavanje materije i da se odluče ozbiljnije uvući u ono u čemu što po vlastitom mišljenju (mada objektivno to ne mora biti tako) nisu dorasli.

Važno je s kakvim se ljudima okružuju - trebaju im oni čvrstih stavova, i koji će ih uzemljiti kad pretjeraju u svojim strastima, pa i ovisnostima. U partnerskom odnosu cvjetaju, dok kao samci teže dosežu harmoniju i stabilnost.