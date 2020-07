Imate li ih? 6 neobičnih znakova da će mjesečnica uskoro početi

Većina žena oslanja se na menstrualne bolove i grčeve u trbuhu kao znakove početka mjesečnice, ali postoje još neki znakovi na koje morate obratiti pažnju ako sumnjate na početak ciklusa

<p>Svaka žena prepoznaje probadanje u trbuhu kao znak dolaska mjesečnice, no to nije jedini znak. Da ćete uskoro dobiti signaliziraju i migrene, dobitak na težini ili osjetljive grudi.</p><h2>1. Migrene</h2><p>Mnogo žena pati od stvarno jakih migrena koje vode do mjesečnice, a bol može biti još gora od grčeva. Poznato je da su migrene povezane s hormonima koji reguliraju menstrualni ciklus - estrogenom i progesteronom. Prema službenim smjernicama Američkog udruženja za glavobolju, 'menstrualne migrene' kreću između dva dana prije početka mjesečnice i tri dana nakon. Ako postanu neizdržive, možete uzeti lijekove protiv bolova.</p><h2>2. Čudna stolica</h2><p>Većina će žena tijekom menstruacije primijetiti promjene u probavi. Tijekom prvih nekoliko dana vaše tijelo oslobađa kemijske prostaglandine, zbog čega maternica kontrahira. No, prostaglandini ponekad zalutaju u crijeva, pa se i oni pokreću.</p><p><strong>Mira Kaga</strong>, liječnica interne medicine, tvrdi: 'Ponekad naše tijelo oslobađa toliko prostaglandina da ono ne ode samo u maternicu, već i u druge dijelove tijela, a u ovom slučaju to je probavni trakt'. Kaga je također rekla da kod nekih prostaglandin može izazvati proljev, dok drugi mogu imati samo pojačano kretanje crijeva.</p><h2>3. Osjetljive grudi</h2><p>Postoji velika vjerojatnost da će vam grudi biti osjetljive prije početka menstruacije. Ginekologinja <strong>Alexa Dweck</strong> rekla je da se oticanje grudi ponekad može pojaviti tokom cijelog tjedna, a nije neuobičajeno da se poveća i veličina grudnjaka.</p><p>To je zbog porasta razine progesterona. dr <strong>Rebecca Brightman</strong>, ginekologinja iz New Yorka, preporučuje da pijete manje kofeina, upotrebljavate led ili grijaći jastučić na prsima ili uzimate lijekove protiv bolova.</p><h2>4. Žudnja za slatkim</h2><p>Mnogo hormonskih promjena događa se u vrijeme početka mjesečnice. Ne samo da osjećate veću seksualnu želju, nego žudite i za puno više šećera i masne hrane. Doktor<strong> Deb Laino</strong>, licencirani seksualni terapeut iz Delawarea, rekao je da veći nivo serotonina može dovesti do iscrpljivanja prije samog početka mjesečnice, a kortizol (hormon koji se oslobađa kada ste pod stresom) raste.</p><p>- Slatka i masna podižu serotonin, a ista stvar je i s kortizolom. Kada se kortizol poveća pod stresom - počet ćete žudjeti za slanom hranom. Ovaj simptom ponekad zapravo i nije najgori, jer je jesti slanu i slatku hranu zabavno. No ponekad pojedite i poneko povrće.</p><h2>5. Dobitak na težini</h2><p><strong>Alyssa Dweck</strong> kaže da je za to kriv učinak hormona progesterona. Za većinu žena ove dodatne kile nestanu u roku od nekoliko dana od početka razdoblja. Većina medicinske literature kaže da je to samo par kilograma. Ali neke žene će se požaliti i na pet i pol kilograma više prije početka mjesečnice.</p><h2>6. Teže je vježbati</h2><p>Mnogim ženama vježbanje zaista pomaže u olakšanju bolova koje očekuju tokom mjesečnice, ali ona može to vježbanje učiniti težim. Istraživanje iz 2014. objavljeno u Journal of Trauma Rehabilitation o tome kako se žene oporavljaju od blagih traumatičnih ozljeda mozga otkrila je da kad su razine progesterona bile visoke, tjedan prije dana prije mjesečnice, (lutealna faza menstrualnog ciklusa), ženama je trebalo duže vrijeme da se oporave od ozljede.</p><p>To se ne odnosi samo na traumu mozga, već žene zbog povećane razine progesterona mogu duže osjećati bol prije nego što počne mjesečnica. Zbog lutealne faze također mnoge žene teže dišu. No, vaše se tijelo samo priprema za menstrualni ciklus, a većina liječnika preporučuje da tijekom mjesečnice više mirujete.</p>