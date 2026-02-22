Imate li kroničnu ili akutnu upalu gušterače - Evo koji bi vas simptomi trebali brinuti

Pankreatitis je upala gušterače, organa koji pomaže probavi i regulira šećer u krvi. Upala je prirodna reakcija tijela na ozljedu ili iritaciju, ali može uzrokovati oticanje, jaku bol i poremećaj normalnog rada gušterače
U nastavku pogledajte simptome akutne, a zatim kronične upale štitnjače (pankreatitisa)
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte simptome akutne, a zatim kronične upale štitnjače (pankreatitisa) |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte simptome akutne, a zatim kronične upale štitnjače (pankreatitisa)
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ovo su simptomi akutne upale štitnjače.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BOL U GORNJEM DIJELU TRBUHA Bol je često iznenadna i intenzivna. Može trajati satima i pojačava se nakon konzumacije masne hrane. Bol može uzrokovati nelagodu i otežati kretanje. Ponekad se osjeti i kao peckanje ili tupa bol.
| Foto: Dreamstime
BOL KOJA SE ŠIRI U LEĐA ILI RAMENA Bol se ne zadržava samo u prednjem dijelu trbuha, nego se širi prema leđima ili ramenima. To je posljedica položaja gušterače u tijelu. Bol može biti probadajuća i stalna. Osobe često ne nalaze olakšanje promjenom položaja.
| Foto: Oleksandr Kondriianenko
OSJETLJIVOST TRBUHA NA DODIR Trbuh može biti vrlo osjetljiv kada se dodiruje. Mišići trbušne stijenke mogu postati napeti kao obrambena reakcija. Ova osjetljivost otežava kretanje i duboko disanje. U težim slučajevima trbuh može biti tvrd na palpaciju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
POVIŠENA TEMPERATURA Upala može uzrokovati blagu ili umjerenu povišenu tjelesnu temperaturu. U težim slučajevima temperatura može biti visoka i praćena zimicom. To je znak da tijelo reagira na upalni proces.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
UBRZAN RAD SRCA Brzi puls može nastati zbog boli, dehidracije ili opće upale u tijelu. Ubrzan rad srca može biti znak ozbiljnijeg stanja, osobito ako je praćen niskim krvnim tlakom.
| Foto: Dreamstime
MUČNINA I POVRAĆANJE Česti su simptomi kod akutnog pankreatitisa. Povraćanje obično ne olakšava bol i može dovesti do dehidracije. Osobe često gube apetit zbog nelagode u trbuhu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KRATKOĆA DAHA Neki pacijenti osjećaju otežano disanje. To može biti posljedica boli ili upale koja utječe na pluća ili dijafragmu. Kratkoća daha zahtijeva dodatnu pažnju liječnika.
| Foto: MadRolly
U nastavku pogledajte simptome kronične upale gušterače.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
STALNA BOL U GORNJEM DIJELU TRBUHA Bol je dugotrajna i stalna, često tupa. Može se pojačavati nakon jela, osobito masnih obroka. Kronična bol može znatno smanjiti kvalitetu života.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
BOL KOJA SE POGORŠAVA NAKON JELA Slično akutnom obliku, konzumacija hrane može pogoršati bol. Masna hrana je posebno problematična. Osobe često izbjegavaju obroke kako bi smanjile nelagodu.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
GUBITAK TEŽINE BEZ POKUŠAJA Zbog smanjene apsorpcije hranjivih tvari ili izbjegavanja hrane zbog boli, dolazi do nenamjernog mršavljenja. Gubitak težine može biti značajan. To je često jedan od znakova kronične malnutricije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PROLJEV Čest je simptom zbog smanjene probave masti. Stolica može biti učestala i mekša. Proljev može dovesti do dehidracije i gubitka važnih minerala.
| Foto: 123RF
MASNA I SMRDLJIVA STOLICA Tijelo ne apsorbira pravilno masti zbog nedostatka probavnih enzima. Stolica postaje masna, svijetla i neugodnog mirisa. Ovo je znak da gušterača ne funkcionira pravilno.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SIMPTOMI DIJABETESA Kronični pankreatitis može oštetiti stanice koje proizvode inzulin. To dovodi do simptoma dijabetesa poput pretjerane žeđi, pojačanog osjećaja gladi i učestale potrebe za mokrenjem.
| Foto: PROFIMEDIA