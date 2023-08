Imate običaj mokriti pod tušem? Evo zašto se to ne preporučuje

Mokrenje pod tušem je bezopasno, vjeruju mnogi. Dobro za okoliš, praktično, za neke ljude možda čak i ugodno. Pa, ipak, jedna liječnica upozorava da bi s tom navikom svakako trebalo prestati, piče Huffpost.

Naime, kirurginja Terese Irwin, koja se bavi edukacijom o inkontinenciji i ženskom zdravlju, kaže da mokrenje pod tušem ima svoje prednosti, ali ako to činite redovito, tuširanje bi moglo postati 'okidač' za tu radnju. To ima veze sa zvukom.

Ukratko, kad ubuduće budete čuli zvuk vode koja teče, vaše tijelo moglo bi to povezati s mokrenjem i mogla bi se javiti hitna želja za mokrenjem, čak i ako prije toga niste imali tu potrebu. To s vremenom može dovesti do preaktivnog mokraćnog mjehura, stanja koje dovodi do toga da mokrite prečesto i imate problema sa zadržavanjem mokraće, odnosno inkontinencijom.

No, stručnjaci ističu još dva važna razloga zbog kojih tu naviku treba izbjegavati: To može dovesti do slabljenja mišića zdjelice i slabijeg pražnjenja mjehura. Naime, stajanje pod tušem sprečava da se mišićni zid mjehura opusti, pa rezultat može biti to da ne izbacite svu količinu urina.

Drugi razlog povezan je s mokrenjem pod javnim tuševima. Ako imate tu naviku, time doprinosite širenju bakterija koje se nastanjuju u urinarnom traktu, pa čak i Staphylococcus aureas (MRSA), koje se mogu zadržati na podu i tako prenositi. Naravno, rizik je obostran, jer se i sami možete zaraziti ako drugi ljudi imaju taj običaj.