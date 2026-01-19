Imate povišen kolesterol? Ove napitke nikako nemojte piti

MILKSHAKE - Milkshake je prava kombinacija kalorijske bombe – punomasno mlijeko, sladoled i šlag čine ga visokim u zasićenim mastima. Lako se popije u velikim količinama, a to znači i veći unos nezdravih masti nego što mislimo. Rezultat je rast LDL kolesterola, koji dugoročno opterećuje srce. Domaći smoothie s bananom i mlijekom s niskim udjelom masti može biti ukusna i zdravija alternativa. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA