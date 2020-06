Koji su smptomi sindroma nemirnih nogu i kako ga ublažiti?

Ako imate neprestanu potrebu da vam noge budu stalno u pokretu, možda patite od sindroma nemirnih nogu. Evo koji su mogući uzroci, kako problem prepoznati te kako se može ublažiti

<p>To nije problem zbog kojega vam je ugrožen život, no može negativno utjecati na san, jer se najčešće javlja upravo noću, pa se nerijetko ubraja i u poremećaje spavanja. Javlja se zbog nekoliko različitih vrsta osjeta u nogama, poput boli, svrbeža, peckanja, grčeva i osjećaja puzanja.</p><p>Pomicanjem nogu čovjek se oslobađa tog osjećaja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sve što niste znali o stopalima</p><p>Ti osjećaji nerijetko se pogoršavaju baš prije spavanja, što može stvoriti i probleme sa spavanjem - od toga da ne možete zaspati, pa do buđenja noću. </p><p>Prema američkom Nacionalnom institutu za neurološke poremećaje i moždani udar ili slične bolesti, čak 10 posto Amerikanaca pati od sindroma nemirnih nogu. Agencija tvrdi da ga ima oko 2 do 3 posto odraslih, što je oko 5 milijuna Amerikanaca. No, može pogoditi i djecu. Pretpostavlja se da oko milijun djece školske dobi u SAD-u pati od tog sindroma.</p><h2>Što je uzrok i je li nasljedno?</h2><p>Stručnjaci ne znaju točan uzrok sindroma nemirnih nogu. Međutim, liječnici sumnjaju da se nasljeđuje, te da je veća vjerojatnost da ćete oboljeti od toga ako postoji netko u obitelji tko boluje od tog sindroma. Prema nekim procjenama, gotovo 50 posto ljudi sa sindromom nemirnih nogu ima srodnike koji su patili od toga.</p><h2>Koji su drugi faktori rizika?</h2><p>Za razvoj sindroma nemirnih nogu mogu biti krive i neke kronične bolesti, među kojima su dijabetes, periferna neuropatija, zatajenje bubrega i manjak željeza. Neke trudnice također imaju taj sindrom tijekom zadnjeg tromjesečja, ali se on povlači nakon poroda. I neki lijekovi, poput antihistaminika i antidepresiva mogu ga uzrokovati.</p><h2>Može li se pogoršati? </h2><p>Spomenute bolesti ne samo da uzrokuju taj sindrom, već mogu utjecati na to da se pogorša. Stručnjaci kažu da prekomjerni unos alkohola također može pogoršati znakove i simptome sindroma nemirnih nogu. I manjak sna smatra se nečim što može negativno utjecati na sindrom nemirnih nogu, pa ako imate taj problem, vodite računa o tome da spavate dovoljno. </p><h2>Može li se liječiti i kako?</h2><p>Liječnik će provjeriti postoji li bolest koja je uzrok, te ju liječiti, kako bi se ublažio sindrom nemirnih nogu. Na raspolaganju su i brojni prirodni lijekovi: joga, tople kupke, masaže, primjena jastuka za grijanje nogu i/ili hlađenje, a preporučuje se odbaciti pušenje i alkohol, donosi <a href="https://www.healthdigezt.com/restless-leg-syndrome-put-your-questions-about-this-problem-to-rest-by-reading-this/">Health Digest.</a> </p>