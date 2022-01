Stotine poziva, izlasci preko videopoziva, dugi, beskrajni chatovi, milijarde uspomena i virtualni zagrljaji - ovako za mnoge izgleda veza na daljinu. Koliko god vam to romantično zvučalo, to je u realnosti stvarno teško.

Međutim, ove greške koje možda radimo, namjerno ili nenamjerno mogu dovesti do raspada veze na daljinu:

1. Konstantne svađe

Iako bi nekoliko svađa vašem partneru moglo zvučati slatko, ali česte i one koje postanu gadne su jedno veliko ne. Ne samo da to ostavlja loš dojam na vas, već može uzrokovati i prekid veze. Ono što treba imati na umu je da su fizički susreti rijetki ili nemogući u takvim vezama, a stalne svađe mogu pogoršati stvari. Kako bi izbjegao svađe, partner bi vas mogao izbjegavati. Vaša veza bi se mogla pogoršati, a odnos zahladiti, i bez obzira koliko se oboje volite, ako u vezi nema mira, rijetko će ona trajati dugo.

2. Pretjerana posesivnost

Dobro je brinuti o svom partneru i biti posesivan, ali nikako nemojte pretjerivati. Dajte svom partneru vrijeme i prostor. Nemojte mu zabranjivati aktivnosti jer ste ljubomorni i posesivni. Budući da ste u vezi, morate pokazati povjerenje, jer bez toga je vaša veza nemoguća. Dokažite partneru da mu vjerujete. Provjeravajte ih s vremena na vrijeme, učinite da se osjećaju posebno, ali nemojte prijeći granice.

3. Laži i stav 'Nije me briga'

Laži su najveći razarač svake veze. Bez obzira radi li se o maloj laži napravljenoj samo da bi se našlo vremena za izlazak s prijateljima ili o velikoj. Budite kristalno jasni u svojim namjerama i postupcima. Na kraju, nikada nemojte pokazivati ​​stav 'Nije me briga'. To nije dobro, niti će vas dovesti u sretnu vezu. To je samo odraz koliko vas nije briga za svog partnera, piše Pink Villa.