Poštovani Mevludine,

moj muž je ušao u rizične poslove s jednim čovjekom koji ga je očito izmanipulirao. Sad smo na sudu, no muž mi je upao u krizu.

šifra: Mila

Odgovor:

Poštovana gospođo, vaš suprug je uvijek radio sve na svoju ruku. Da je više slušao vas i vaše savjete, ne bi do ovoga došlo. Oduvijek je bio malo tvrdoglav i previše samouvjeren.

Upetljao se s čovjekom oko privatnog posla, uložio novce, a na kraju ni posla ni novaca. Firma je stala. Ovaj drugi je sve sebi prisvojio. Tužili ste ga, a proces će trajati sve do polovice iduće godine. Uz odvjetnika i dokaze dobit ćete dio novca, no ne i ono što je uložio jer vaš je muž svjesno s tim čovjekom ušao u posao i dogovore.

Znam da ste ga vi i drugi u obitelji pokušali odgovoriti od svega, no on je bio tvrdoglav i sad zbog toga ispašta. No glavu gore, jer ljudi u životu griješe. Važno je da sad smireno i racionalno te svi zajedno pokušate naći izlaz iz ove situacije - a on postoji. Vidim da ćete se za tri godine izvući iz ove financijske krize i vidim stabilizaciju na svim poljima. Kći će vam se udati, a vi postati baka.