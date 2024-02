Ime za 'najlon' dolazi od naziva gradova New York i London

Jedan od najkorištenijih materijala današnjice, najlon (eng. nylon), proizveden je na današnji dan 28. veljače 1935. godine, a naziv "najlon" zapravo je potekao od naziva gradova New York i London. Izum je nastao pod vodstvom američkoga kemičara Wallacea Carothersa u laboratorijima kemijske industrije DuPont.

Foto: Javno vlasništvo

Najlon je zapravo dizajnerski polimer posebno osmišljen kao zamjena za skupu svilu. Njegova vlakna odlikuju se izrazitom čvrstoćom jer se poliamidni lanci, poput polipeptidnih lanaca, povezuju snažnim vodikovim vezama. Ova tkanina danas je vrlo raširena, a najpoznatiji proizvod od najlona koji koriste mnoge žene su najlonske čarape.

Na televiziji prvi put emitirana košarka

Prvi televizijski prijenos košarke emitiran je 28. veljače 1940. godine. Točnije, u areni Madison Square Garden u New Yorku susreli su se Fordham University i University of Pittsburgh, koji je pobijedio 57-37, a prijenos je radila tvrtka NBC.

Foto: 123rf

Premijerno prikazana serija "M*A*S*H"

Američka crnohumorna dramska serija "M*A*S*H" premijerno je prikazana 28. veljače 1972. na američkoj mreži CBS. Stvorio ju je Larry Gelbart nadahnut romanom "M*A*S*H: A Novel About Three Army Doctors" Richarda Hookera, ali prvenstvenom istoimenim filmom iz 1970. godine.

Foto: Javno vlasnistvo

Osim u SAD-u, ova komedija popularnost je stekla diljem svijeta, a godinama se prikazivala i kod nas, na više kanala.

Više vremeplova pročitajte OVDJE.