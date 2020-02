Implantat veličine sjemenke novost u operaciji raka dojke

Magnetski implantat veličine sjemenke uskoro će spašavati tisuće oboljelih od karcinoma dojke kako ne bi morali ići na ponovljenu operaciju, piše Daily Mail. Riječ je o novoj tehnologiji koja funkcionira kao marker koji liječnicima omogućuje lakšu operaciju tumora i njegovih djelića koje inače ne bi mogli vidjeti ni osjetiti.

Trenutačno je vjerojatnost visokih 25 posto da će žene koje su bile na operaciji tumora dojke zbog djelića koje kirurzi nisu uspjeli vidjeti i odstraniti, morati na ponovljenu operaciju dojke. No kod pacijenata koji su dobili Magseed implantat, samo ih je šest posto išlo na drugu operaciju. Tehnika bi trebala nadomjestiti onu koja je u uporabi još od 1970. godine, a podrazumijeva umetanje čelične žice koju se pričvrsti za tumor na početku operacije.

Foto: endomag

To je neugodno i stresno za pacijenta jer se žica lako može otkvačiti ili pomaknuti čak do nekoliko centimetara prije nego što operacija započne, a to to znači da postoji velika vjerojatnost da će tumorsko tkivo zaostati te da će biti potrebna ponovljena operacija kako bi ga kirurzi u potpunosti odstranili. No stručnjaci tvrde kako se Magseed uopće ne miče. Kirurg James Harvey iz University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust među vodećim je britanskim stručnjacima te je provodio odnosno kliničko ispitivanje na 1000 žena kako bi usporedio rezultate čelične žice i Magseeda.

- Žica može biti neugodno iskustvo za pacijente, a iz perspektive kirurga nije neuobičajeno da se pomakne ili otkvači. To znači da tijekom godine imamo nekoliko operacija za koje se kasnije uspostavi da nismo izvadili kvržicu u uzorku koji smo odstranili, a to je užasno za pacijente. Magseed definitivno omogućuje preciznost, a kirurg može biti uvjeren da je na pravome mjestu. Sve je manje stresno za pacijenta, ali i za operacijski tim - pojasnio je on.

Oko 55.000 novih slučajeva raka dojke dijagnosticiraju u Ujedinjenom Kraljevstvu svake godine. Primjećuju bolje trendove jer zahvaljujući ranoj dijagnostici uspiju bolest prepoznati na vrijeme. Uspješna kemoterapija također omogućuje da se kvržica značajno smanji prije same operacije. Upravo je zato iznimno važno precizno ustanoviti gdje je tumorska tvorba. Ponekad je riječ samo o sitnoj nakupini stanica koje je nemoguće golim oko razlikovati od stanica zahvaćenih rakom. Magseed su koristili u 28 bolnica diljem zemlje, a još 15 bolnica istražuje učinak implantata.

Foto: Nature

Pacijentice su dobile lokalni anestetik prilikom aplikacije implantata, a tumor su precizno locirali zahvaljujući ultrazvuku ili mamogramu. Magseed je velik oko pet milimetara, a izrađen je od medicinskog čelika. Umeće se kroz dugačku i tanku iglu. Tijekom operacije kojom se odstranjuje tumor, kirurg koristi sondu Sentimag koja emitira magnetsko zračenje i ispušta visoke zvukove kad se približi implantatu.

Maria Rothwell (51) iz Salea u Greater Manchesteru dobila je dijagnozu agresivnog raka dojke u siječnju 2019. godine. Bivša biciklistica i službenica liječila se Herceptinom zahvaljujući se tumor smanjio sa 3,8 centimetara na 0,5 centimetra. U srpnju su je operirali u bolnici Wythenshawe. Rekli su joj da se izliječila .

Foto: Dreamstime

- Jako, jako sam sretna. Procedura oko umetanja implantata Magseeda trajala je oko 15 minuta tjedan dana prije operacije i sve je bilo bezbolno. Imala sam opciju i da mi umetnu žicu na dan operacije, što bi mi oštetilo tkivo. Zahvaljujući ovome, nemam ožiljak na dojci nego samo jedan mali ožiljak pod rukom gdje su mi odstranili limfni čvor. Rak ti oduzme samouvjerenost, a sve što smanjuje ožiljke važno je za pacijente - istaknula je ona.

Eric Mayes je izvršni direktor u Endomagu koji je razvio Magseed. - Intuitivno riječ je o dobroj stvari jer može smanjiti rak te ga precizno izvaditi u cijelosti, no još nemamo dovoljno podataka. Teoretski, moglo bi ga se koristiti kod različitih vrsta tumora - zaključio je on.

