FOTO Seksi fitness mama pokazala sve: 'Nema izgovora, i nakon dvije trudnoće sam top'

Na Instagramu ima preko 3,2 milijuna obožavatelja, ali nije samo brojka ono što privlači pažnju, privlači energija, predanost i karizma žene koja je uspjela spojiti fitnes, posao i obiteljski život u nešto jedinstveno i inspirativno
Tianna Cook se predstavlja kao “Wifey & Mama”, supruga i majka koja zna kako se držati u vrhunskoj formi čak i nakon dvije trudnoće.
| Foto: Instagram
Tianna Cook se predstavlja kao “Wifey & Mama”, supruga i majka koja zna kako se držati u vrhunskoj formi čak i nakon dvije trudnoće. |
Foto: Instagram
Tianna Cook se predstavlja kao “Wifey & Mama”, supruga i majka koja zna kako se držati u vrhunskoj formi čak i nakon dvije trudnoće.
| Foto: Instagram
Njezin Instagram profil @tiannag pun je motivirajućih fotki i videa s teretane, ali i trenutaka iz privatnog života koji pokazuju kako stvarno izgleda balansiranje obitelji i fitnesa.
| Foto: Instagram
No, njezin utjecaj ide puno dalje od “sexy” fotografija u sportskom modnom izdanju, Tianna je vlasnica i vlasnica @newdgym u Kaliforniji i Tennesseeju gdje gradi zajednicu žena (i muškaraca) koji žele stvarne, održive rezultate u treningu.
| Foto: Instagram
Uz svoj brend, Tianna vodi i fitness programe na aplikaciji Playbook, kao što su „Strength & Flow“ ili „The Beast Mom“, planovi koji kombiniraju snagu, mobilnost, toniranje i izdržljivost, dizajnirani da pomognu ženama (uključujući mame) da postanu jače, izdržljivije i samouvjerenije.
| Foto: Instagram
Ovi programi pokrivaju različite ciljeve, od bikini tijela i mišićnog tonusa do postnatalnog oporavka, što je čini jedinstvenom u fitness zajednici.
| Foto: Instagram
Na njezinom profilu često se mogu vidjeti stručni savjeti, realne priče o napretku vježbača, kao i osobni treninzi koji ne skrivaju ni znoj ni trud.
| Foto: Instagram
Tiannina prisutnost na mrežama podsjeća na modernu fitness ikonu, puna samopouzdanja, snažna u pokretima, a istovremeno nježna i inspirativna u porukama koje šalje, posebno ženama koje žele vidjeti da je moguće biti fit, seksi i dosljedan svom životnom putu, bez kompromisa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram