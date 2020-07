Ova \u0161pilja nalazi se na 300 metara dubine, a ispunjena je impresivnim, ogromnim kristalima koje znanstvenici poku\u0161avaju istra\u017eiti.\u00a0Sastoji od vi\u0161e komora, a ona glavna ima oblik potkove u vapnencu i ispunjena je divovskim kristalima selenita, nekim od najve\u0107ih primjeraka ikada prona\u0111enima na Zemlji.

Onaj najve\u0107i duga\u010dak je \u010dak 12 metara, promjer mu je 4 metra, a te\u017ei oko 55 tona.

U \u0161pilji je toliko vru\u0107e da je te\u0161ko boraviti u njoj jer se temperatura penje do 58 stupnjeva Celzijusovih, a postotak vlage u zraku kre\u0107e se od 90 do \u010dak 99 posto, zbog \u010dega do danas nije dovoljno istra\u017eena. Bez posebne za\u0161tite ljudi u njoj ne mogu boraviti dulje od 10 minuta.

Ina\u010de, to podru\u010dje le\u017ei na drevnom rasjedu, iznad komore ispunjene magmom koja se nalazi na dubini od oko tri do pet kilometara.

Magma je zagrijavala podzemne vode zasi\u0107ene sulfidnim ionima koje su uslijed nekih kemijskih procesa u kona\u010dnici stvorile kristale. Znanstvenici procjenjuju da su se ovi ogromni kristali formirali \u010dak 500.000 godina.

Pogledajte video - iskustvo \u010dovjeka koji je bio u toj \u0161pilji: