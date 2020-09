Imućniji Europljani postali su štedljivi zbog straha od korone

Kako broj zaraženih koronavirusom u Europi ponovno raste, podaci o potrošnji pokazuju da se zbog straha od zaraze mnogi imućniji potrošači suzdržavaju od većih izdataka

<p>Ilene Steele (63) do sada bi već imala iza sebe nekoliko putovanja: posjet obitelji u Sjedinjenim Državama, praznike u Italiji i nekoliko jednodnevnih izleta u Londonu, gdje živi sa suprugom Mikeom, umirovljenim terapeutom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za štednju):</p><p>Sastajala bi se s prijateljima na piću i večerama i uživala u manikurama i pedikurama s kćeri. Ali ne i ove godine, čak i nakon što su ublažene restrikcije uvedene zbog pandemije Covida-19.</p><p>- Jedva da izlazimo, zaista. Nismo putovali. Razmišljali smo da odemo u Grčku, na neki je način privlačno to što nema puno turista, ali iskreno, osjećala bih se prilično glupo da umrem - rekla je umirovljena proizvođačica nakita u razgovoru za Reuters.</p><p>Kako broj zaraženih koronavirusom u Europi ponovno raste, podaci o potrošnji pokazuju da se zbog straha od zaraze mnogi imućniji potrošači suzdržavaju od većih izdataka. To je loša vijest za maloprodaju, proizvođače luksuzne robe i sektor rekreacije, zabave, sporta i turizma koji očajnički žele nadoknaditi izgubljeno.</p><p>Više nije zabavno izlaziti kada riskirate zarazu virusom i morate poštivati niz sigurnosnih mjera, koje se kreću od oblačenja papirnatih čarapa da bi mogli isprobati nove tenisice do plastičnih pregrada koje dijele klijente kod frizera, kazala je Steele.</p><p>- Kao da ste za operacijskim stolom. Jednostavno ne bih u tome uživala - kazala je, komentirajući slike restorana s preprekama između gostiju.</p><h2>Pad potrošnje</h2><p>Ispitivanja ponašanja potrošača u zemljama kao što su Velika Britanija, Danska, Francuska i Švedska pokazuju obrazac koji je zabilježen i u Sjedinjenim Državama. Premda su trgovine ponovno otvorene, potrošači s visokim primanjima ne troše.</p><p>Britanski potrošači koji zarađuju 40.000 funti ili više nakon oporezivanja ostvarili su oko 35 posto potrošnje 2019., a u drugom kvartalu 2020. odgovorni su za 45 posto pada potrošnje, pokazalo je ispitivanje kartičnih transakcija koje je proveo profesor Paolo Surico s Londonske poslovne škole sa suradnicima.</p><p>- Skupine potrošača s visokim primanjima troše u sektorima s tzv. 'multiplikativnim efektom', na neesencijalne usluge koje zapošljavaju skupine s nižim primanjima. Želimo stvoriti situaciju u kojoj mladi i siromašni mogu malo više štedjeti, a stariji trošiti. Ali događa se obrnuto - objasnio je.</p><p>Komparativno istraživanje ekonomista Asgera Laua Andersena sa suradnicima analiziralo je potrošnju 860.000 potrošača u Danskoj i Švedskoj od ožujka do svibnja. Danska je uvela stroge restrikcije zbog koronavirusa, a Švedska nije, ali je zato imala više zaraženih. Podaci su pokazali da se potrošnja u Danskoj smanjila samo za 4 posto više nego u Švedskoj te da su stariji u Švedskoj trošili manje nego stariji u Danskoj.</p><p>- Naše tumačenje je da je veća stopa Covida-19 u Švedskoj potaknula tu visoko rizičnu skupinu da bude opreznija, unatoč strožim formalnim restrikcijama u Danskoj - rekao je Andersen.</p><h2>Prvi znakovi</h2><p>Ponovno brzo širenje zaraze, u kombinaciji s postupnim ukidanjem državnih potpora radnicima na dopustu zbog pandemije, mogli bi dodatno oslabiti potražnju u skupinama s nižim primanjima, posebice u sektorima kao što su trgovine s prehrambenim proizvodima koji su se do sada dobro držali.</p><p>Analiza koju je provela tvrtka StyleSage na osnovi podataka tvrtki kao što su Zara, Asos, Mango, Net-A-Porter i New Look iz kolovoza pokazala je da je 6 do 10 posto više njihovih proizvoda na popustu nego prošle godine i da oni iznose 2 do 4 posto, jer se očekuje pad kupovne moći. Suricovo istraživanje u Ujedinjenom Kraljevstvom, koje postupno ukida državne potpore za radnike na dopustu, pokazalo je da su radnici koji su dobivali državne potpore u lipnju trošili kao 2019., dok su oni koji nisu dobivali potpore trošili 30 posto manje nego lani.</p><p>Ipak, kartične transakcije koje je analizirala tvrtka Fable Data pokazuju da je maloprodaja u Ujedinjenom Kraljevstvu u kolovozu zabilježila porast prodaje, oporavivši se do kraja mjeseca do razina nešto većih nego 2019.. Potrošači su umjesto na zabavu, rekreaciju i prijevoz trošili na automobile, održavanje automobila, uređenje doma i opremu za sport.</p><p>Trgovine s prehrambenim proizvodima i dalje profitiraju na tome što ljudi jedu kod kuće, a ne u restoranima. Prodaja svježeg voća i povrća u Njemačkoj u Aldiju, drugom najvećem europskom maloprodajnom trgovačkom lancu, i dalje je veća nego obično, rekla je glasnogovornica tvrtke.</p><p>Ali u Portugalu, gdje je zbog kontinuiranog porasta broja zaraženih od lipnja uvedena djelomična karantena, a turizam je značajno pao ugrozivši tisuće radnih mjesta, podaci za kolovoz upućuju na pad prodaje u trgovinama s prehrambenim proizvodima, po portugalskoj maloprodajnoj mreži APED.</p><p>- Potrošnja ne pada samo zato što se ljudi boje odlaska u trgovine. Zabrinuti su i za svoje financije - rekao je čelnik APED-a Goncalo Lobo Xavier.</p>