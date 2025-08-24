Naša influencerica u poznatom restoranu 'Nobu' u Malibu: Račun je iznosio 600 dolara

Meri Goldašić, influencerica koja ima 190 000 pratitelja na svome Instagram profilu objavila je video posjeta restoranu Nobu u Malibu u Kaliforniji. To je obalni grad smješten uz Tihi ocean, zapadno od Los Angelesa.

U restoran često dolaze poznati celebritiji, a često su u emisiji 'Keeping up with Kardashians' znali upravo tamo jesti.

Kako kaže u videu, prijateljica je uspjela rezervirati stol jer inače ga je teže dobiti. U videu možete vidjeti cijene s jelovnika, a Meri je recenzirala svoja jela.

Komentira da je 'Crispy tuna' bila loša jer uopće nije bila hrskava dok je 'White fish sashimi' koja se odnosi na bijele filete ribe bila odlična. Meri kaže da kada je u prilici, voli naručiti salatu od raka koja je bila jako fina. A, možemo i potvrditi tako je i izgledala. Prokulice u yuza umaku nije bila hrskava, a primjećujemo da i izgledom nije tako izgledala.

Naručila je i losos za koji kaže da je u redu, ali da takav možete pojesti i u Zagrebu. Jela je i ramstek i isto kaže da je u redu, a desert ju je očarao. Krema od vanilije s hrskavim japanskim dodatkom. Jela je i mochi za koji kaže da nije nešto posebno fin, to je tradicionalni japanski slatkiš napravljen od ljepljive riže (glutinous rice) ili rižinog brašna (mochiko), poznat po svojoj mekanoj, elastičnoj i žvakaćoj teksturi.

Pila je bezalkoholne koktele, koji su imali personalizirani detalj, led na kojima je pisalo 'Nobu.' A možemo primijetiti da je interijer restorana s otvorenom kuhinjom vrlo lijep. Račun je iznosio blizu 600 dolara.