<p>Amsterdamska influencerica <strong>Rianne Meijer</strong> (26) s ponosom dijeli svoje neuređene fotografije sa svojih 630.000 pratitelja, uspoređujući ih s uređenom, poboljšanom verzijom kako bi pokazala da ono što ljudi vide na društvenim medijima nije uvijek realno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Baka i djed influenceri imaju preko 200 000 pratitelja</p><p>Rianne kaže kako ljudi u ovom vremenu objavljuju savršeno uređene fotografije te često prikazuju savršenstvo koje u stvarnosti ne izgleda tako. Zbog toga Rianne objavljuje fotografije na kojima izgleda besprijekorno, no pored te fotografije stavi i spontanu fotografiju, onako kako stvarno izgleda, bez namještanja i poziranja.</p><p>- Želim pokazati da fotografije koje ljudi vide na Instagramu, pogotovo od influencera, skoro pa nikada nisu skroz realne - rekla je Rianne za<a href="https://www.insider.com/influencer-rianne-meijer-expectation-vs-reality-photos-2019-8#through-her-photo-bloopers-meijer-says-she-hopes-to-inspire-her-audience-and-other-influencers-to-have-fun-with-social-media-but-also-to-look-at-it-with-a-critical-eye-9" target="_blank"> Insider.</a></p><p>Iako je mislila da će mnogi ljudi takve fotografije shvatiti kao prijevaru, oduševila se brojem pozitivnih komentara.</p><p>- Osjećam se kao da sam napokon nešto učinila kroz ovaj projekt i želim i dalje to nastaviti te razvijati zajednicu koja se temelji na pozitivnim porukama bez ikakvih predrasuda - rekla je Rianne.</p><h2>Ova modna i beauty influencerica započela je dijeliti ove fotografije u 2018. godini</h2><p>- Prelistavala sam fotografije koje nisam iskoristila nakon fotografiranja. Nakon toga sinula mi je ideja da te fotografije usporedim s onima koje su objavljene. Mislim da je to dobra poruka - rekla je Rianne.</p><h2>Pokazuje da je savršeno poziranje s psom nemoguće, a savršeno osvijetljeni selfie ne uspijeva uvijek</h2><p>Njen pas Harvey, pojavljuje se u puno njezinih objava. Rianne je napisala u objavi 'Svaka priča ima dvije strane.'</p><p>Kaže da je bila nervozna kada su ljudi ostavljali negativne komentare i da se boji da mnogi brendovi neće htjeti raditi s njom nakon što je podijelila ovakve fotografije.</p><p>- Imam tisuće ljudi koji su komentirali. Mnogo ljudi mi se zahvalilo što dijelim ove slike jer su se osjećali kao da to nikad nisu vidjeli na Instagramu - rekla je.</p><h2>Osim toga, nakon tih fotografija dobila je mnoštvo novih pratitelja i dodatnih komentara</h2><p>Neki su brendovi čak zatražili da ona stvori svoje fotografije 'očekivanje u odnosu na stvarnost' za sponzorirane kampanje.</p><p>- Smiješno je, jer puno brendova želi ove usporedne fotografije kakve objavljujem. Ali još nisam sponzorirala objavu u ovom formatu. Za sada je to samo moj osobni projekt - tvrdi Rianne.</p><p>- Mislim da ono što ljudi zaboravljaju je da ne fotografiju samo lijepe fotografije. Najteži dio ovog posla za mene je taj što zapravo nema slobodnog vremena. Nemam vikenda ili slobodnih dana. To je posao iz snova, da, ali on također nikad ne prestaje, a puno ljudi možda zaboravi na to - rekla je Rianne.</p><h2>Kaže da je često pod pritiskom jer treba prikazati svoj život savršenim, čak i kad se pokušava opustiti s obitelji i prijateljima</h2><p>- Kad sam s obitelji i prijateljima, u glavi mi je uvijek taj 'glas' koji govori da se fotografiram i objavim priču. To ponekad može biti teško - dodala je.</p><p>Rianne se nada kako će s ovakvim fotografijama nadahnuti svoju publiku i druge influencere da se zabave s društvenim medijima, ali i da na to gledaju kritičkim očima.</p><p>- Samo želim podsjetiti sve ostale, da sve nije uvijek onako kako se čini, posebno na Instagramu - rekla je Rianne.</p>