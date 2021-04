Australska influencerica i model za kupaće kostime, Ariella Nyssa, koju na Instagramu prati više od 500.000 ljudi, tvrdi da je neki od njezinih pratitelja često kritiziraju zbog celulita, pa je odlučila na svom profilu otvoriti tu temu i pojasniti zašto trebamo prihvatiti sebe takve kakve jesmo. Ona svoj celulit ponosno pokazuje, a njen je stav da se celulita nitko ne bi trebao sramiti niti ga skrivati.

- Prije mnogo godina mrzila sam svoj celulit - rekla je, dodajući da je zbog toga bila nesigurna i da se osjećala prisiljenom promijeniti svoje tijelo.

U suradnji s kućom Beginning Boutique and 9.0 Swim Nyssa je izdala i svoju kolekciju badića.

- Prioritet mi je bio 'boriti' se protiv onoga što većina društva smatra nezdravom i neprivlačnom manom - rekla je. Tako je odučila eliminirati svoju omiljenu hranu, te je satima radila kardio vježbe i trčala na traci, ali zbog toga je bila umorna i slaba.

- Moj imunitet je bio loš, kao i moje mentalno zdravlje i samopouzdanje - dodala je.

Ali tada je napokon došla do spoznaje. Zastala je i razmišljala o tome što je celulit i zašto je to čini ‘neprivlačnom’. Na kraju je došla do zaključka da je celulit uopće ne čini neprivlačnom niti manje lijepom. Unatoč komentarima poput: 'Imaš celulit samo zato što si lijena' ili 'ako imaš celulit to znači da nisi zdrava', Nyssa je napokon zavoljela svoje tijelo.

- Celulit vas ne čini ništa manje lijepima. To nije prikaz vašeg zdravlja i definitivno vas ne bi trebao spriječiti da volite sebe. Više idem u teretanu nego prije, ali sada radim samo trening s utezima. Jedem umjereno i zdravija sam nego ikada prije. I fizički i psihički. I još uvijek imam celulit! Potpuno pročišćeno i glatko tijelo gotovo je nemoguće dobiti i to nije prikaz vaše ljepote - napisala je.

Dan ranije Nyssa je podijelila sličnu objavu u pozitivnom tonu što se tiče samopouzdanja i prihvaćanja svog tijela, a potaknule su ju žene koje nesigurne odlaze na plažu: 'Djevojke nose košulje i hlače kako bi prikrile svoja obla tijela. Neprestano se osvrću i gledaju promatra li ih netko dok istovremeno brzo skidaju ručnik kako bi otrčale u vodu'.

- Nekad sam bila jedan od njih - priznala je i dodala: 'Znala sam ležati ravno na leđima kako bi mi trbuh izgledao što ravnije. Prije sam nosila košulju i kratke hlače, jer sam se sramila svog tijela. Znala sam neprestano i panično 'skenirati' svoju okolinu misleći da ljudi bulje i analiziraju moje takozvane ‘mane’. Sramila sam se svog tijela jer sam mislila da je moje tijelo ružno'.

Završila je objavu poticanjem ljudi da odustanu od te vrste negativnog razmišljanja i zaključila: 'Vaše tijelo zaslužuje da ga volite i vi zaslužujete biti samouvjereni', piše Health.