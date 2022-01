Originalna serija 'Seks i grad' te nastavak 'And just like that...' imaju fanove diljem svijeta, naročito kad se radi o Carrie.

Haljine, til, čipka i slični modni elementi specifični su za outfite ove vječite romantičarke.

Jedna od sigurnih opcija je, čak i na bijele tenisice, maksi haljina optočena šljokicama.

Suknja od tila uvijek je dobra ideja. Carrie je nosi više puta u seriji.

Neobične kombinacije tekstura - glitter i army, znaju nositi samo cool cure eklektičnog stila.

Carrie nosi i odijela te velike blejzere, uz razne motive. Inspirirajte se kreativnim stilskim elementima za svaki dan.

Karirani motiv je obavezan, baš kao i cipele s visokom potpeticom.

Od printeva, lik Sarah Jessice Parker voli one nalik na struk te slične snažne motive.